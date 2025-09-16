Futbol
El Barça aposta per Ed Sheeran per a la samarreta del clàssic al Bernabéu
El club blaugrana escull el cantautor britànic perquè porti el seu nom a la samarreta que utilitzarà contra el Reial Madrid, segons va avançar RAC1
Redacció
El Barça continua traient rèdit al seu acord promocional amb Spotify, malgrat que encara no ha pogut tornar al camp que porta el seu nom. Ed Sheeran, cantautor britànic de 34 anys, és l’escollit perquè porti impresa la seva marca a la samarreta blaugrana que lluirà el primer equip en el pròxim enfrontament amb el Reial Madrid al Santiago Bernabéu de l’últim cap de setmana d’octubre. Segons va avançar RAC1, Sheeran podrà així promocionar el llançament del seu vuitè i últim àlbum, ‘Play’, de Warner Music.
El Barcelona, en qualsevol cas, encara no ha oficialitzat l’acord per portar Sheeran al frontal de la samarreta –també ho farà el primer equip femení–, ni les dates en què els aficionats podran comprar la indumentària, incloent-hi les seves edicions especials.
Seguidor de l’Ipswich
Sheeran, més enllà de la seva faceta com a artista, és un gran amant del futbol. Des del 2023, el cantant, nascut a Halifax, és accionista minoritari (1,4%) de l’històric Ipswich Town, ara en la segona categoria del futbol anglès. A més, té amb l’Ipswich acords de patrocini i és habitual que l’equip li concedeixi la samarreta amb el número 17, amb què l’artista publicita els ‘tractor boys’.
En cas de confirmar-se la informació, Sheeran agafarà el relleu a la samarreta del Barça per als clàssics de Travis Scott (que al seu dia va aprofitar per muntar xous a Barcelona, a més de protagonitzar diverses escenes surrealistes a la llotja), Coldplay, Karol G, els Rolling Stones, Rosalía i Drake.
A Ed Sheeran, per cert, l’escolten 93,2 milions de persones cada mes a Spotify.
