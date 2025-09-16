Els grups d'animació del Bàsquet Manresa demanen que l'equip no jugui contra l'Hapoel
El Baxi ha de rebre l'equip israelià el 4 d'octubre i s'hi ha d'enfrontar a Belgrad el 30 de desembre, en partit d'Eurocup
Redacció
Els grups d'animació del Bàsquet Manresa demanen que el Baxi no jugui contra el Hapoel de Jerusalem, en un comunicat fet públic aquest vespre que han firmat la Grada d'Animació, els Fora Dubtes Manresa Supporters i els Zona Roja. "El nostre missatge és clar i contundent: les vides humanes tenen una importància infinitament superior a qualsevol esdeveniment esportiu. Per aquest motiu, demanem que aquest partit no es disputi", afirmen.
El Baxi Manresa ha de rebre el Hapoel Jerusalem el 15 d'octubre al Nou Congost, en partit corresponent a la tercera jornada de l'Eurocup. I tornar-los la visita el 30 de desembre, a Belgrad, atès que l'equip israelià no pot jugar a la seva pista.
El comunicat dels grups d'animació del Bàsquet Manresa és contundent des del títol, en què es declaren "en contra del genocidi".
Expliquen que "l'afició del Bàsquet Manresa sempre ha estat reconeguda per la seva defensa dels valors de la pau i la justícia" i que, al llarg dels anys, sempre han "denunciat les injustícies que afecten tant la nostra comunitat com la resta del món, demostrant que l'esport i el nostre compromís van agafats de la mà".
Per aquesta raó, consideren que "el bàsquet no pot viure en una bombolla, al marge de la realitat" i qualifiquen d'"absolutament inacceptable la presència d'un equip israelià a casa nostra mentre l'estat d'Israel està duent a terme un genocidi". Per tant, demanen que el Baxi Manresa no jugui contra el Hapoel Jerusalem al Congost el pròxim 15 d'octubre.
Finalment, insten "als organismes competents a actuar en conseqüència i a prendre les mesures necessàries per a reflectir aquests valors fonamentals".
