Super Copa Femenina
L'Events-CB Igualada inicia un canvi generacional apostant per la casa
Joan Albert Cuadrat agafa el relleu de Raül Caballero al capdavant de l’equip
Les obres al pavelló de Les Comes endarrereixen el debut de les anoienques a Supercopa
Després de firmar una notable cinquena plaça i disputar la Final a Quatre d’ascens el curs passat, l’Events -Club de Bàsquet Igualada afronta per aquest nou curs l’inici d’una nova era, un canvi generacional que encapçalarà el tècnic Joan Albert Cuadrat. El barceloní rellevarà Raül Caballero, qui passarà a dirigir el sènior B masculí. El club, que no debutarà a la lliga fins al pròxim cap de setmana per les obres fetes al Pavelló Municipal de Les Comes, ha renovat cinc jugadores, n’ha pujat una al sènior A i ha fet dues incorporacions.
D’aquesta manera, la plantilla la integraran les ja conegudes Èlia Compte, Núria Soler, Maria Enrich, Marta Blanco i Naia Puente; Laia Nieto fa el salt al primer equip i han arribat Míriam Tajahuerce i Aina Roqué. Per ampliar el nombre d’efectius hi haurà diverses jugadores en dinàmica del sènior B i del júnior per crear «relleu generacional». Han deixat el club Júlia Salanova, Júlia Fuertes i Carlota Carner.
«Estem treballant amb una base de 16 jugadores i és la línia que volem tenir com a club», ha detallat Cuadrat a Regió7, alhora que ha posat de manifest la necessitat d’apostar per les noies de la casa. «Geogràficament no és fàcil incorporar noves jugadores. Per què s’hauria de moure una jugadora de Manresa o Martorell cap a Igualada si no és amb una oferta molt llaminera? A l’hora de fitxar no es vol tirar la casa per la finestra i optem per la pedrera amb l’objectiu de crear esperit de pertinença al club», explica.
Joan Albert Cuadrat iniciarà la seva tercera temporada al club de la capital de l’Anoia després que el manresà Ricard Casas li aconsellés incorporar-se al projecte. «Em van sol·licitar per treballar amb jugadores joves perquè moltes d’elles després poguessin passar al primer equip. El club va pensar que era una oportunitat per a mi i una bona manera de renovar la plantilla i contribuir al relleu generacional».
El barceloní establert a Cervera és entrenador de bàsquet i formador, amb experiència en categories nacionals i internacionals.
Els rivals de l’Events-CB Igualada per aquest curs a Supercopa són el CB Grup Barna, el Wecolors AB Premià -els dos conjunts a batre, segons Cuadrat- el Càmping Bianya Roser, el Loquillo femení Sant Adrià, l’Espanyol CEJL’H A, el Vedruna Gràcia, el GEIEG Vedruna B Otis, el CB Granollers, el TGN Bàsquet, el CEEB Tordera, l’UB Llefià-JJ Finques Badalona, Promoviatges CBF Cerdanyola, Museu del Comic-Castelldefels, el SESE i el CBS FEM B.
«El primer objectiu és crear relleu generacional i ser competitius cada setmana. Serà una lliga dura amb 30 partits. Volem donar minuts a jugadores joves i lluitar per tots els partits. Un cop veiem com queden les altres plantilles podrem saber la competitivitat dels rivals, tot i que els equips van canviant», ha remarcat el tècnic sobre la nova temporada.
L’inici de la lliga era aquest cap de setmana, però l’equip igualadí no ha pogut debutar a causa de les obres que hi ha al pavelló de Les Comes.
Aquest matx, que s’havia de jugar aquest dissabte 13 a les 17.45 contra el CB Granollers, quedarà posposat al 6 de desembre. Així doncs, el primer partit serà el dissabte 20 al feu del GEIEG Vedruna B Otis a les 19.15. «Ens ha anat bé moure la jornada, ja que portàvem pocs entrenaments. Fins ara ho hem estat fent a l’Escola Maristes. Dilluns [ahir] ja podrem tornar al pavelló».
