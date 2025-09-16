«Res ens atura», nou lema per a la Lliga Femenina de bàsquet
Yurena Díaz i Lucía Rodríguez han representat el Cadí la Seu a la presentació de la temporada 2025-26, que les urgellenques iniciaran el 4 d’octubre contra el Leganés
Redacció
«Res no ens atura» és el nou lema de la Lliga Femenina Endesa per a la temporada 2025-26, que ahir es va presentar a la seu de l’empresa elèctrica a Madrid. A l’acte hi van assistir dues representants dels 16 equips que disputaran la competició. Per part del Cadí la Seu, van ser Yurena Díaz i Lucía Rodríguez.
A més d’entrenar lema, la LF Endesa també incorpora dues novetats amb la voluntat de fer-ne créixer el seguiment i l’afició, com són un perfil específic d’Instagram per informar de l’actualitat de la competició, i una lliga Fantasy, amb què crear un equip propi i competir amb els amics.
A l’acte d’ahir es va destacar que «un milió de persones van veure la final de la Copa de la Reina que l’Hozono Global Jairis va guanyar al Permerías Avenida.
La presidenta de la LF, Elisa Aguilar, va afirmar que era «la millor lliga d’Europa» i que això era gràcies «al talent de les jugadores» i a la feina que fan els clubs, «cada any més exigents i professionals».
La temporada oficial començarà el cap de setmana del 27 i 28 de setembre, amb la disputa a Osca de la Supercopa entre el Perfumerías Avenida, el València Basket, el Casademont Saragossa i l’Hozono Global Jairis.
La lliga començarà el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre. El Cadí la Seu l’iniciarà rebent l‘Innova-TSN Leganés.
Abans, haurà disputat la Lliga Catalana, aquest cap de setmana que ve a Tarragona. Dissabte s’enfrontarà a semifinals amb el Joventut, a les 16.00 h.
