Lliga Catalana de Bàsquet 2025: Dates, equips i com comprar entrades

La ciutat de Tarragona acull fins diumenge el millor bàsquet català masculí i femení

Un moment de la Lliga Catalana de Bàsquet de l'any passat

Un moment de la Lliga Catalana de Bàsquet de l'any passat / Joaquim Alberch / FCBQ

Pau Brunet

Jordi Agut

Manresa

La Lliga Catalana de Bàsquet 2025 reuneix entre el 17 i el 21 de setembre els millors equips masculins i femenins de bàsquet catalans al pavelló Catalunya de Tarragona. El Baxi Manresa intentarà igualar o superar el subcampionat de la temporada passada en el mateix escenari i el del Cadí la Seu busca el seu cinquè títol consecutiu. Tot, coincidint amb les festes de Santa Tecla de la capital tarragonina.

Quan començarà la Lliga Catalana de Bàsquet?

La Lliga Catalana de Bàsquet començarà el 17 de setembre de 2025.

Quins equips participaran en la Lliga Catalana ACB?

Els equips participants seran: Barça, Baxi Manresa, Joventut de Badalona, MoraBanc Andorra, Bàsquet Girona i Hiopos Lleida.

Com es disputarà la fase prèvia de la Lliga Catalana?

La fase prèvia es dividirà en dos grups de tres equips cadascun. Els primers classificats de cada grup passaran a la final. El Baxi Manresa està en el Grup 1, amb Bàsquet Girona i Hiopos Lleida, mentre que el Grup 2 hi ha Barça, Joventut i Morabanc Andorra.

Les millors imatges del Barça - Baxi de la final de la Lliga Catalana

Dani Pérez, del Baxi Manresa, defensat pel base del Barça Núñez, en la final del 2024 / JOAQUIM ALBERCH / RG7

Quins són els partits previstos per al Baxi Manresa a la fase de grups?

Al Baxi Manresa li toca obrir la competició el 17 de setembre contra el Lleida (18.30 h) i dos dies després, el 19 de setembre, s'enfrontaran al Girona (18.30 h). Si queda primer de grup, el Baxi jugaria la final el dia 21.

El dia 17 també es jugarà l'Andorra-Barça (21 h); el 18, el Girona-Lleida (18.30 h) i el Joventut-Andorra (21 h); i el dia 19, el Barça-Joventut (21 h).

I la Lliga Catalana Femenina, com s'organitza?

El Cadí la Seu, guanyador de les últimes quatre edicions, jugarà la semifinal contra el Joventut el 20 de setembre (16 h). L'altra semifinal enfrontarà l’Spar Girona amb el guanyador de la Lliga Challenge (12.30 h). La final femenina tindrà lloc el 21 de setembre, a les 16 h.

El Cadí la Seu s'ha endut la Lliga Catalana femenina els quatre últims anys

El Cadí la Seu s'ha endut la Lliga Catalana femenina els quatre últims anys / Miguel Ángel Chazo/FCBQ

Quan i on es jugarà la final masculina de la Lliga Catalana 2025?

La final es jugarà el 21 de setembre a les 18.30 h al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.

Com es poden adquirir els abonaments i les entrades per als partits?

Els abonaments estan disponibles al web de l'Ajuntament de Tarragona. El preu per a tots els partits és de 50 euros. Són 7 enfrontaments de la lliga masculina i 3 de la femenina. Les entrades individuals, quin preu tenen? Les entrades individuals per als partits de la fase prèvia valen 15 euros, i les de la final, 20 euros.

Es podran seguir els partits de la Lliga Catalana 2025 per televisió?

Sí. Tots els partits de la Lliga Catalana 2025 s'emetran en directe per Televisió de Catalunya a través de la seva plataforma digital 3Cat.

Com puc arribar al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona?

El Palau d'Esports està situat a l'Anella Mediterrània de Tarragona. Podeu arribar-hi en tren (RENFE), autobús urbà (línia 3 o 54), cotxe o taxi. L'aparcament és gratuït als voltants. És recomanable utilitzar el transport públic o arribar amb temps suficient si s'acudeix en vehicle privat per una experiència més còmoda.

