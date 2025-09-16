Poliesportiu
Mireia Badia i Meritxell Ferré s'enduen el premi gran de la Nit de l'Esportista de Manresa més femenina
La campiona del món d'enduro del 2024 i la medallista mundial i europea de natació artística del 2025 comparteixen el primer premi de la categoria absoluta
La saltadora Ona Bonet queda segona i les gimnastes de l'Egiba Laia Font i Lorena Medina també igualen en el tercer lloc
La campiona del món d'enduro del 2024 Mireia Badia i la nedadora d'artística Meritxell Ferré han compartit el primer premi en la Nit de l'Esportista de Manresa, que ha viscut la seva 54a edició al teatre Kursaal de la capital del Bages. El podi ha estat totalment femení, ja que la saltadora de l'Avinent Manresa Ona Bonet ha estat segona i el tercer lloc ha estat compartit per les gimnastes gironellenques de l'Egiba Laia Font i Lorena Medina.
Aquest és el primer premi per a una Mireia Badia que es va retirar després d'assolir el títol mundial i el novè campionat d'Espanya d'enduro. L'any passat va assegurar el títol fora del termini per entrar a la gala del 2024, però els seus mèrits han estat reconeguts enguany.
Pel que fa a Meritxell Ferré, reedita el primer lloc aconseguit l'any passat, en què va ser bronze olímpic. Enguany s'ha endut tres bronzes en els mundials de Singapur, quatre medalles més, entre elles dos ors, dels europeus de Funchal i tretze podis més en competicions de la Copa del Món. Com en el 2024, quan el va compartir amb el futbolista Marc Pubill, Ferré s'endú el guardó ex aequo.
Aquesta és la llista completa de premiats de la Nit:
Millor esportista:
- Mireia Badia (enduro) i Meritxell Ferré (natació artística)
- Ona Bonet (atletisme)
- Laia Font i Lorena Medina (gimnàstica artística)
Millor esportista jove (fins a 21 anys)
- Aleix Garcia (triatló-duatló)
- Lerato Pagès (atletisme)
- Oriol Marsinyac (rugbi) i Guillem Naspler (bàsquet)
Millor esportista de formació (fins a 16 anys)
- Maria Comallonga (gimnàstica artística)
- Montse Fresnillo (atletisme)
- Guillem Ecker (bàsquet)
Premi Bages: Guillem Jou (bàsquet)
Esportista veterà o màster: Jordi Ballús (esquí nàutic)
Categoria escolar: Ivet Castany (poliesportiu)
Millor esportista special olympic: Equip de boccia inclusiva (boccia)
Millor esportista paralímpic: David Terés (Spartan Race)
Millor patrocini: Condals Group (Club Natació Manresa)
Millor equip absolut (premi Vicenç Comas): Egiba Team femení (gimnàstica artística)
Millor club (premi La Salle): Manresa Club Bàsquet Femení (bàsquet)
Millor entrenador (premi Josep Maria Montfort): Maurici Casasayas Soler (judo)
Millor directiu (premi Ton Perarnau): Montserrat Gomariz (natació, waterpolo, artística)
Premi Josep Maria Pintó (dedicació especial): Xavier Sisa (bàsquet)
Premi Campions: Infantil femení blanc del Vòlei Manresa 2019 (voleibol)
Millor jutge esportiu o àrbitre (premi Rafel Vilaseca): Teresa Basullas (bàsquet)
Premi especial del jurat (Josep Vila Valldaura): ONG Diapo (futbol)
