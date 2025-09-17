Bàsquet/Lliga Catalana
El Baxi Manresa mostra gen competitiu per sumar el primer triomf a la Lliga Catalana (90-95)
L'equip d'Ocampo domina el Hiopos Lleida a la segona part, tot i que li costa tancar el partit, impulsat per Reyes a l'inici i per espurnes que l'han permès gestionar la renda al final
Els bagencs dependran d'ells mateixos contra el Girona per disputar la seva quarta final en cinc anys
El Baxi Manresa ha obtingut la primera victòria a la Lliga Catalana després de superar el Hiopos Lleida (90-95) en un duel que ha controlat millor a la segona part, tot i que ha acabat patint. Tot i que se li veuen les costures per moltes bandes, els manresans han estat prou competitius impulsats per Reyes a l'inici i per espurnes de Plummer, Benítez, Dani Pérez o Akobundu per dependre d'ells mateixos per ser a la final si guanyen divendres el Girona.
El començament del partit ha estat gairebé un calc del jugat a Sant Julià. Allà va arrencar el Baxi amb un 8-0 igualat pel Lleida i a Tarragona ha estat un 0-5, amb triple de Plummer, al qual ha respost l'equip d'Encuentra amb un 12-0 que ha fet aturar el partit a Ocampo. A part de les pèrdues, els bagencs abusaven del triple (1 de 5) i en defensa les coses tampoc no rutllaven (14-7 amb penetració d'Ejim).
Però ha estat important la intensitat a darrere i a davant d'Akobundu i l'encert de Reyes, amb un triple, per tornar a posar dins de partit el seu equip. Fins al final, el Baxi ha tret partit dels tirs lliures pel bonus del rival, però més ho ha fet el Lleida des de la distància. Un 5 de 6 en tirs de tres, amb encerts finals de Jiménez i Batemon, ha retornat els de la Terra Ferma als set punts al final del quart (27-20). La defensa manresana no hi era.
Bonus, tir i nul·la defensa
L'entrada a pista d'Ubal ha tingut un impacte important en l'ofensiva. Sis punts de l'uruguaià han precedit un duel a còpia de triples entre Agada i Plummer amb avantatge pel nigerià. Això sí, els lleidatans han tornat a entrar aviat en bonus, encara a més de sis minuts per al final, amb cinc punts d'avantatge (34-29).
D'això n'ha tret partit un Álex Reyes imperial, que tant ha anat a la línia de tirs lliures, com ha matat en el triple. Onze punts gairebé seguits de l'extremeny, que en totalitzava 19 amb una sèrie de 4 de 4 en tirs de tres, ha donat la màxima diferència al seu equip (40-45) després d'un parcial de 6-15. Però a darrere es perdia tot i el Lleida empatava aviat aprofitant greus desajustaments. L'empat a 47 al descans ha estat el resultat més ajustat a encerts i errades de tots dos equips.
La diferència de faltes contra el Lleida (16-11) ha indignat Gerard Encuentra a l'inici d'una represa en què un triple de Knudsen ha donat la màxima diferència al seu equip (47-53). Tot i una petita reacció del Lleida, la defensa del Baxi ara era millor i, a sobre, ha comptat amb el factor Alfonso Plummer. El porto-riqueny ha fet dos triples amb un arc altíssim i ha permès els seus escapar-se de deu punts (54-64), a 3.59.
L'ha acompanyat Akobundu amb un parell de taps i el Manresa s'ha escapat de catorze i, malgrat que Batemon i Ejim han fet reaccionar el seu equip, però un triple sobre la botzina de Dani Pérez ha fet retornar tretze punts en el darrer descans (63-76).
El partit no estava acabat i el Lleida s'ha encarregat de demostrar-ho posant-se a sis punts, amb un triple de Jiménez. Però Steinbergs li ha donat la rèplica i el Baxi mantenia un còmode marge encara amb sis minuts per jugar (73-85).
Però Batemon ha estat aquest cop qui ha impulsat el seu equip amb cinc punts i un triple de Sanz ha obert del tot les possibilitats (82-87, a 3.39). Però dos tirs lliures i els primers punts de Reyes en tota la segona part han tornat a donar aire (82-92, a 2.50).
Però faltava molt i el Lleida s'ha posat a sis. Plummer ha recuperat una bola meritòria però seguien les pèrdues, tot i jugar amb dos bases, i s’escapaven els rebots defensius. El Hiopos ha situat el 90-94 a 45 segons. Llavors, Golden només ha anotat un tir lliure a 32 i el conjunt d'Encuentra ja no ha sabut què fer de l'última pilota.
