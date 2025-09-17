Motociclisme
David Checa afronta la participació en el clàssic Bol d'Or
La formació del santfruitosenc és cinquena a la general just abans de la darrera cursa del Mundial de resistència
Jaume Grandia
El pilot santfruitosenc David Checa afronta aquest cap de setmana el clàssic Bol d'Or al circuit Paul Ricard de Le Castellet, a França, que arrenca dissabte a les tres de la tarda. És l'última prova del campionat i la cursa de 24 hores més antiga del món, amb la participació de 54 equips.
Checa forma part de l'equip ERC BMW Endurance, al costat del francès Kenny Foray i de l'ucraïnès Ilya Mikhalchyk i ja va guanyar la cursa el 2007 i el 2017 amb Yamaha. La formació és cinquena de la general, a vint punts dels líders, el Yart Yamaha de Hanika, Fritz i O'Halloran.
El bagenc explicava que "a principi d'any no esperava pujar al podi a Le Mans i fer una bona temporada, perquè quan pares és difícil llavors saber on ets. Però la moto BMW funciona molt bé i els pneumàtics Dunlop, també. Estem a vint punts del primer lloc, però crec que podem guanyar la cursa i, quan guanyes, tot és possible, fins i tot estar al davant del campionat".
