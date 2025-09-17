L’Igualada Femení inicia la lliga amb l’objectiu de l’ascens a l'OK Lliga
Diumenge contra el Girona CH, a partir de les 17.00 a Les Comes
Redacció
L’Igualada Femení Grupo Guzmàn iniciarà aquest diumenge la lliga amb l’objectiu d’aconseguir l’ascens a l’OK Lliga. El partit serà al Pavelló Municipal de les Comes, a partir de les 17.00, contra el Girona CH, precisament l’equip que la temporada passada les va apartar de les opcions de pujar de categoria.
Les igualadines van acabar la lliga regular en tercera posició, però es van estavellar en l’eliminatòria contra les gironines, i això que durant la lliga les havien guanyades en els dos enfrontaments.
L’Igualada manté la base de jugadores de l’any passat, amb les incorporacions de tres joves, Rut Bayer, Carmina Muñoz i Maria Just. L’entrenador és Carles Piernas.
A l’últim partit de la pretemporada, van guanyar a la pista del CH Mataró (3-5), un dels equips descendits i un dels favorits a recuperar l’Ok Lliga.
