EL FUTUR SERÀ AIXÍ | Mayra Tait Coordinadora del gimnàs DIR Gimbe i entrenadora personal
Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: "L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal"
La santpedorenca sempre ha estat vinculada a l'esport, primer com a jugadora d'handbol i ara, com a instructora i entrenadora personal
Dues lesions greus la van apartar de les pistes, però ha aconseguit traslladar la seva ambició ajudant que la gent tingui uns "bons hàbits" i "gaudeixi" fent activitat física
Sabeu aquells infants que no paren quiets mai? Que tenen traça per a qualsevol esport que els proposis? Jo no vaig conèixer la Mayra Tait de petita, però estic quasi segura que era així. Va néixer a l’Argentina, però amb 4 anys va traslladar-se a Santpedor, on va desenvolupar part de la seva carrera esportiva com a jugadora d’handbol: «Em ve de sang, hi hem jugat tota la família», assegura. Paral·lelament, la jove va formar-se com a instructora de fitness i entrenadora personal i, actualment, ocupa el càrrec de coordinadora al DIR Gimbe de Manresa. Tot i que ara està feliç amb el que ha aconseguit, un parell de lesions van fer que el seu dia a dia trontollés i que s’hagués d’acomiadar de l’esport de la seva vida.
La santpedorenca va jugar durant diversos anys a l’equip del seu poble compartint vestuari amb la seva mare. De seguida, però, va rebre una oferta del CH Vilanova del Camí per competir a la màxima categoria catalana i s’hi va tirar de cap. Malauradament, Tait no va marxar per voluntat pròpia del conjunt vilanoví, dues lesions de genoll la van retirar. La primera batzacada va arribar quan ella tenia 24 anys, ruptura de lligament encreuat i meniscs. La segona, una mica més d’un any després durant el seu partit de retorn, els meniscs trencats de nou. Dues intervencions que van suposar una frenada d’urgència a la feina i l’adeu definitiu a l’handbol: «Ho vaig portar molt malament. Sort de la meva família», confessa.
Malgrat tot, la Mayra ha sabut traslladar la seva ambició com a esportista a l’àmbit laboral i, suposo que per això, amb dos anys al Gimbe n’ha tingut prou per assumir responsabilitats. Abans, però, la jove va estar quatre anys com a instructora al gimnàs de les Piscines de Manresa (encara que sembli mentida, també va tenir temps de competir com a nadadora i waterpolista al club). D’aquí va marxar quan va veure que «no podia progressar perquè no em deixaven». El salt al DIR li va permetre fer entrenaments personals i engegar el projecte que més l’il·lusiona, el Fit dona, que són grups reduïts només per a dones: «S’ha vist que l’entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal», explica. Més enllà d’això, la iniciativa neix amb l’objectiu que «les dones se sentin part d’una comunitat i que s’estimin a si mateixes».
Quan veus la Mayra treballar, t’adones que és feliç fent la seva feina i que el client així ho rep. La inquietud l’ha portat a renovar-se i a viure l’esport des d’una altra perspectiva: «Vull que la gent gaudeixi i inculcar-los uns bons hàbits. D’aquesta forma, em sento realitzada i tranquil·la amb mi mateixa», diu convençuda. I jo us ho confesso, quan entres al Gimbe, de seguida constates que la Mayra n’és una part de la seva ànima.
