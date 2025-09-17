Hoquei Patins
La Supercopa d’Espanya arriba a Igualada en un setembre d’alt voltatge per als arlequinats
L’Igualada Rigat debutarà dissabte contra el Reus a les semifinals, abans d’un inici d’OK Lliga contra el Barça
El torneig arriba en plena celebració del 75è aniversari del club i després d’una pretemporada marcada per la Lliga Catalana
L’hoquei estatal aterra aquest cap de setmana a Igualada. El pavelló de Les Comes acollirà la Supercopa d’Espanya masculina 2025, la competició que aixeca el teló de la temporada i que reunirà quatre noms històrics de l’OK Lliga: l’Igualada Rigat, el Reus Deportiu, el Barça i el Deportivo Liceo. Una cita de màxim nivell que arriba en un moment intens per als arlequinats, immersos en un setembre de duels exigents i amb l’al·licient de celebrar el 75è aniversari de la seva fundació.
La presentació institucional del torneig s’ha fet aquest dimecres al matí, 17 de setembre, a l’Ajuntament d’Igualada, amb la participació del president del club, Manel Burón, i de la regidora d’Esports, Patrícia Illa. L’acte s’emmarca en la celebració de l’efemèride i reforça la projecció d’Igualada com a seu de grans cites esportives.
El torneig arrencarà dissabte a les 16.15 h amb la semifinal entre l’Igualada Rigat i el Reus Deportiu, campió de Copa. A les 18.45 h es jugarà la segona semifinal, que enfrontarà Barça i Liceo, dos clàssics de la competició. La gran final es disputarà diumenge a les 12.15 h, amb retransmissió assegurada.
El fortí de Les Comes
El pavelló igualadí arriba a la Supercopa amb l’aval d’haver viscut dues grans nits europees. Les Comes ha estat l’escenari de les últimes finals de la World Skate Europe Cup, que van coronar l’Igualada com a bicampió continental davant rivals com el Tomar portuguès. Aquells triomfs han consolidat la imatge del club i han reforçat la condició de la pista com a plaça respectada i difícil de conquerir.
Els arlequinats, dirigits per Marc Muntané, arriben al torneig després d’una pretemporada exigent marcada per la seva participació en la Lliga Catalana, on van caure a semifinals contra el Barça (4-1). El resultat no ha esborrat les bones sensacions d’un bloc que l’any passat va firmar una temporada notable: quart a la fase regular de l’OK Lliga, classificació per a la Lliga Europea, quarts de final de Copa i un nou títol continental. L’entrenador ja advertia en una entrevista recent a aquest diari que veure l’escut de l’Igualada a la Champions “fa posar els pèls de punta” i que la plantilla ha d’afrontar la temporada amb l’ambició de continuar creixent.
La plantilla presenta canvis destacats. El fitxatge de Matías Pascual, amb més d’una dècada d’experiència al Barça i tots els títols al seu palmarès, aporta veterania i lideratge a un grup on els joves han de fer un pas endavant. A la porteria, Arnau Martínez assumeix el repte de substituir Guillem Torrents amb la voluntat de consolidar-se a l’elit. L’equip confia a fer de Les Comes una pista temible, amb l’afició com a motor principal.
Aquest setembre és d’alt voltatge: després de la Supercopa, el Rigat debutarà a l’OK Lliga rebent el Barça, un altre duel de màxima exigència a Les Comes. Un calendari que posarà a prova la profunditat i la competitivitat d’un projecte que aspira a mantenir la trajectòria ascendent i consolidar-se entre els grans.
Amb les entrades a bon ritme i l’afició preparada, Igualada es disposa a viure un cap de setmana intens, amb rivalitats clàssiques i amb el pavelló convertit en centre d’atenció de l’hoquei estatal. La Supercopa d’Espanya arriba a la ciutat com a preludi d’una temporada exigent i com a millor manera de celebrar tres quarts de segle d’història arlequinada.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Necrològiques del 16 de setembre del 2025