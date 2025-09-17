Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hoquei Patins

La Supercopa d’Espanya arriba a Igualada en un setembre d’alt voltatge per als arlequinats

L’Igualada Rigat debutarà dissabte contra el Reus a les semifinals, abans d’un inici d’OK Lliga contra el Barça

El torneig arriba en plena celebració del 75è aniversari del club i després d’una pretemporada marcada per la Lliga Catalana

El president, Manel Burón i la regidora d'Esports, Patricia Illa durant la presentació d’aquest dimecres

El president, Manel Burón i la regidora d'Esports, Patricia Illa durant la presentació d’aquest dimecres / AJ IGUALADA

Miti Vendrell

Igualada

L’hoquei estatal aterra aquest cap de setmana a Igualada. El pavelló de Les Comes acollirà la Supercopa d’Espanya masculina 2025, la competició que aixeca el teló de la temporada i que reunirà quatre noms històrics de l’OK Lliga: l’Igualada Rigat, el Reus Deportiu, el Barça i el Deportivo Liceo. Una cita de màxim nivell que arriba en un moment intens per als arlequinats, immersos en un setembre de duels exigents i amb l’al·licient de celebrar el 75è aniversari de la seva fundació.

La presentació institucional del torneig s’ha fet aquest dimecres al matí, 17 de setembre, a l’Ajuntament d’Igualada, amb la participació del president del club, Manel Burón, i de la regidora d’Esports, Patrícia Illa. L’acte s’emmarca en la celebració de l’efemèride i reforça la projecció d’Igualada com a seu de grans cites esportives.

El torneig arrencarà dissabte a les 16.15 h amb la semifinal entre l’Igualada Rigat i el Reus Deportiu, campió de Copa. A les 18.45 h es jugarà la segona semifinal, que enfrontarà Barça i Liceo, dos clàssics de la competició. La gran final es disputarà diumenge a les 12.15 h, amb retransmissió assegurada.

El fortí de Les Comes

El pavelló igualadí arriba a la Supercopa amb l’aval d’haver viscut dues grans nits europees. Les Comes ha estat l’escenari de les últimes finals de la World Skate Europe Cup, que van coronar l’Igualada com a bicampió continental davant rivals com el Tomar portuguès. Aquells triomfs han consolidat la imatge del club i han reforçat la condició de la pista com a plaça respectada i difícil de conquerir.

La Supercopa d’Espanya s'ha presentat aquest dimecres a l’Ajuntament d’Igualada

La Supercopa d’Espanya s'ha presentat aquest dimecres a l’Ajuntament d’Igualada / Igualada HC

Els arlequinats, dirigits per Marc Muntané, arriben al torneig després d’una pretemporada exigent marcada per la seva participació en la Lliga Catalana, on van caure a semifinals contra el Barça (4-1). El resultat no ha esborrat les bones sensacions d’un bloc que l’any passat va firmar una temporada notable: quart a la fase regular de l’OK Lliga, classificació per a la Lliga Europea, quarts de final de Copa i un nou títol continental. L’entrenador ja advertia en una entrevista recent a aquest diari que veure l’escut de l’Igualada a la Champions “fa posar els pèls de punta” i que la plantilla ha d’afrontar la temporada amb l’ambició de continuar creixent.

La plantilla presenta canvis destacats. El fitxatge de Matías Pascual, amb més d’una dècada d’experiència al Barça i tots els títols al seu palmarès, aporta veterania i lideratge a un grup on els joves han de fer un pas endavant. A la porteria, Arnau Martínez assumeix el repte de substituir Guillem Torrents amb la voluntat de consolidar-se a l’elit. L’equip confia a fer de Les Comes una pista temible, amb l’afició com a motor principal.

Aquest setembre és d’alt voltatge: després de la Supercopa, el Rigat debutarà a l’OK Lliga rebent el Barça, un altre duel de màxima exigència a Les Comes. Un calendari que posarà a prova la profunditat i la competitivitat d’un projecte que aspira a mantenir la trajectòria ascendent i consolidar-se entre els grans.

Amb les entrades a bon ritme i l’afició preparada, Igualada es disposa a viure un cap de setmana intens, amb rivalitats clàssiques i amb el pavelló convertit en centre d’atenció de l’hoquei estatal. La Supercopa d’Espanya arriba a la ciutat com a preludi d’una temporada exigent i com a millor manera de celebrar tres quarts de segle d’història arlequinada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
  2. Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
  3. Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
  4. Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
  5. La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
  6. Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
  7. Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
  8. Necrològiques del 16 de setembre del 2025

L’Ajuntament d’Igualada impulsa la campanya «Som el teu espai» per la difusió de les entitats juvenils

L’Ajuntament d’Igualada impulsa la campanya «Som el teu espai» per la difusió de les entitats juvenils

Una caminada i una pedalada des de Solsona culminaran diumenge amb una observació del sol a Lladurs

Una caminada i una pedalada des de Solsona culminaran diumenge amb una observació del sol a Lladurs

L’Espai Cívic Centre d'Igualada celebra 20 anys aquest dissabte

L’Espai Cívic Centre d'Igualada celebra 20 anys aquest dissabte

La Supercopa d’Espanya arriba a Igualada en un setembre d’alt voltatge per als arlequinats

La Supercopa d’Espanya arriba a Igualada en un setembre d’alt voltatge per als arlequinats

Toni Cruanyes, Jaume Clotet, Isabel del Río i Blanca Llum Vidal, al 14è Mercat de Lletres d'Igualada

Toni Cruanyes, Jaume Clotet, Isabel del Río i Blanca Llum Vidal, al 14è Mercat de Lletres d'Igualada

La DGT alerta: Sis noves normes per a ciclistes i motoristes que ja estan en vigor

La DGT alerta: Sis noves normes per a ciclistes i motoristes que ja estan en vigor

Tous canvia de conseller delegat

Tous canvia de conseller delegat

ILUNION celebra su 10º aniversario convirtiendo a sus trabajadores en “monedas de cambio” para reconocer el valor humano

ILUNION celebra su 10º aniversario convirtiendo a sus trabajadores en “monedas de cambio” para reconocer el valor humano
Tracking Pixel Contents