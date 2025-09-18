Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Waterpolo

El CN Manresa debuta dissabte en la temporada oficial contra el CN Sant Feliu

Els bagencs, ara entrenats per David Torilo, s'enfrontaran al CN Sant Feliu en els quarts del Campionat de Catalunya

L'emoció del waterpolo torna a les piscines Manel Estiarte Duocastella

L'emoció del waterpolo torna a les piscines Manel Estiarte Duocastella / Alex Guerrero Maestre

Redacció

Manresa

El CN Manresa inicia aquest dissabte la temporada oficial amb el partit dels quarts de final del Campionat de Catalunya contra el CN Sant Feliu, conjunt de Primera Divisió que intentarà pujar a Divisió d'Honor. El duel començarà a les dotze del migdia.

El campionat el juga el conjunt que ara entrena David Torilo com a recent ascendit a Segona Nacional i també el disputen els altres equips catalans que competeixen en lligues estatals, menys la màxima categoria. Serà un bon test per al debut a la lliga, el 12 d'octubre a la piscina del Canoe.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents