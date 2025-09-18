Karate
Jordi Gonzálvez, de l'Esport7, participarà des de divendres al Mundial de karate de kata
La competició es disputa a la localitat gaditana de San Fernando i aplegarà més de 800 esportistes
Redacció
Manresa
El professor de karate de l'Esport7 de Manresa Jordi Gonzálvez participarà a partir d'aquest divendres en els Campionats del Món de shotokan (WSKA). Representarà Espanya en la categoria sènior masculina individual en kata. La competició durarà fins al proper diumenge.
Uns 800 karateques, pertanyents a 30 països, participaran en la competició, que es disputarà al pavelló Manolo Prado de la localitat illenca. Gonzálvez, que pretén gaudir de l'experiència, començarà a competir divendres, en què arrenquen els kata i els kumite, el dia abans de l'obertura del campionat, que tindrà lloc dissabte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Tous canvia de conseller delegat
- Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor a gas
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal