Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Karate

Jordi Gonzálvez, de l'Esport7, participarà des de divendres al Mundial de karate de kata

La competició es disputa a la localitat gaditana de San Fernando i aplegarà més de 800 esportistes

Jordi Gonzálvez, de l'Esport7

Jordi Gonzálvez, de l'Esport7 / Esport7

Redacció

Manresa

El professor de karate de l'Esport7 de Manresa Jordi Gonzálvez participarà a partir d'aquest divendres en els Campionats del Món de shotokan (WSKA). Representarà Espanya en la categoria sènior masculina individual en kata. La competició durarà fins al proper diumenge.

Uns 800 karateques, pertanyents a 30 països, participaran en la competició, que es disputarà al pavelló Manolo Prado de la localitat illenca. Gonzálvez, que pretén gaudir de l'experiència, començarà a competir divendres, en què arrenquen els kata i els kumite, el dia abans de l'obertura del campionat, que tindrà lloc dissabte.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents