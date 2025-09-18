Escacs
L’Obert d’Escacs de la Catalunya Central prepara la seva quarta edició
Súria encetarà el proper dia 27 un campionat que té la particularitat que cada ronda es disputa en un municipi diferent
Redacció
El proper dissabte, 27 de setembre arrencarà a Súria la quarta edició de l’Obert d’Escacs de la Catalunya Central, un torneig que ja s’ha consolidat com una cita imprescindible del calendari esportiu a les nostres comarques. La competició s’allargarà fins al 29 de novembre, amb un total de vuit rondes disputades sempre en dissabte a la tarda, a partir de les 16 h.
L’Obert té una peculiaritat que el fa únic: no es juga en una sola seu, sinó que cada ronda es disputa en un municipi diferent del Bages i el Berguedà. Així, tots els clubs de la Catalunya Central hi participen activament en l’organització, assumint la responsabilitat logística i esportiva de la jornada que els correspon.
Des de la seva primera edició, el torneig ha comptat amb la direcció compartida entre diferents clubs i directors:
• I Obert (2022): amb Xavier Puertas Rodríguez com a director i una participació de 84 jugadors.
• II Obert (2023): sota la direcció de Dani Ruíz Saiz, que va reunir 76 jugadors.
• III Obert (2024): amb Jordi Viladrich Claret al capdavant i un total de 73 participants.
En totes les edicions, l’àrbitre principal ha estat Gabino Expósito Ávila, del col·legi d’àrbitres de Catalunya, garantint el rigor esportiu i el bon funcionament del torneig.
La gran novetat d’aquest quart Obert 2025 és que, per primera vegada, el campionat es disputarà en dos grups diferenciats: el Grup A, pensat per a jugadors de nivell més alt i obert a tots els federats, i el Grup B, també oficial i vàlid per ELO, adreçat a jugadors federats amb un màxim de 1850 d’ELO català (o 1750 FIDE). Aquesta divisió permetrà una competició més equilibrada i atractiva per a tothom.
El torneig és homologat per la Federació Catalana d’Escacs i vàlid per a l’ELO català i FIDE, de manera que els resultats tindran repercussió en el rànquing oficial dels participants.
Amb la implicació conjunta dels clubs de Súria, Sallent-Balsareny, Berguedà, Cardona, Catalònia (Manresa), Navarcles, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, Avinyó i Artés, l’Obert de la Catalunya Central ja es troba totalment consolidat.
Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar en línia a través del formulari oficial. La participació és oberta a qualsevol jugador federat, sense importar el club d’origen.
