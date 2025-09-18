LA LLIGA DE CAMPIONS
Newcastle enceta el somni europeu
El Barça de Flick inicia a Anglaterra el segon intent per l’única competició que li va fer l’orni la passada campanya. Ho farà sense Lamine Yamal, que es va quedar a Barcelona i no jugarà "fins que estigui al 100%", va dir Flick
Joan Domènech
El nom del Newcastle evoca una funesta nit del Barça per sobre de les tres victòries que va aconseguir l’equip blaugrana en els següents enfrontaments, quatre en total. Era la primera jornada de la Champions 1997-98, i aquell partit va consagrar el colombià Faustino Asprilla, autor dels tres gols locals, i va rebaixar el crèdit de Louis van Gaal, que s’estrenava als comandaments de l’equip i va alinear una parella de centrals formada per Nadal i Celades. Van Gaal també manava en el triomf de la tornada i els dos de la campanya 2002-03, sense que la taca hagi quedat esborrada.
Els centrals de Hansi Flick són més convencionals: en té cinc (Kounde, Eric, Cubarsí, Araujo i Christensen) i pot triar els dos que vegi més preparats per combatre l’onada de centrades que es preveu i l’altura de Nick Woltenade, el davanter centre alemany dels garses.
Dels millors ambients
Encara que el Newcastle sigui ara un club propietat de l’Aràbia Saudita i que la plantilla estigui composta per futbolistes de totes les nacionalitats –com tots els equips anglesos–, és dels pocs que conserva els tics del futbol britànic de força, intensitat i agressivitat en el joc i que adquireix volum gràcies al soroll de la grada.
"Contra el València vam jugar com un equip i tots els jugadors volien la pilota. Hem d’ensenyar que bons que som quan la tenim. Però no serà fàcil: és la Champions, hi ha rivals fantàstics i els de la Premier són molt forts", va admetre Flick, alertat per la fama de l’ambient que brolla de les entranyes de Saint James’ Park, tot i que va reconèixer que no hi ha sigut mai. "És dels millors que hi ha a Anglaterra", assegurava Andreas Christensen, que va militar sis campanyes al Chelsea.
Newcastle inaugura el camí de la Champions, el gran repte de la temporada per al Barça, que va dibuixar una fantàstica trajectòria, encara que sucumbís en el debut de Mònaco. L’equip de Flick va conquerir els tres títols espanyols en joc i es va quedar a la penúltima porta de la competició europea després de caure derrotat en la pròrroga de la semifinal a Milà. Aquest any la UEFA ha corregit la relliscada que els vuit primers no tinguessin l’avantatge de camp en les eliminatòries.
"Tenim més fam perquè l’any passat vam estar molt a prop d’arribar a la final", va apuntar Christensen, agraït d’haver-se pogut quedar al Barça després de la desgraciada campanya en què només va poder disputar sis partits. En aquesta ja ha participat en dos.
La primera visita al territori anglès en la Champions induirà Flick a introduir canvis per adaptar-se a les particularitats de la cita, tot i que vol veure la mateixa actitud global de diumenge: una intensitat que no estigui renyida amb la temperància imprescindible davant el soroll. L’absència de Lamine Yamal, que no ha anat a la ciutat anglesa –sí, en canvi, Frenkie de Jong, recuperat–, està assimilada. Es va quedar a Barcelona per cuidar-se de la malaltia de pubis que pateix.
"És una llàstima que Lamine Yamal no pugui jugar", es va lamentar amb cortesia (i descans) Eddie Howe, l’entrenador del Newcastle, que va qualificar la visita del Barça de "màgica" perquè és la Champions. "Quan Lamine Yamal torni ha d’estar al 100%, no al 80%", va dir Flick, satisfet pel fet de tenir un recanvi com Marcus Rashford, "un futbolista fantàstic, amb una finalització increïble", i que disposa d’una gran oportunitat per reivindicar-se al seu país.
