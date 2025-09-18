Futbol/Lliga de Campions
Rashford torna a "casa" per donar els primers punts de la Champions al Barça (1-2)
Dues accions de l'anglès, la segona amb un golàs, permeten als blaugrana superar la pressió del Newcastle i començar amb bon peu la competició
Sense brillantor, però amb l'ofici que va faltar en certs passatges de la temporada passada. El Barça comença la Champions millor que la passada, en què va perdre a Mònaco pel mateix resultat, però posat al revès. I ha tancat el partit com ho hauria hagut de fer a Milà a les semifinals, mantenint un gol d'avantatge. Dues anotacions d'un Marcus Rashford participatiu, però fins aleshores desafortunat, ajudaran l'ex del United. En la seva tornada al seu país, a casa, ha estat determinant amb un cop de cap i una rematada esplèndida. En quinze dies espera el PSG.
Tothom sabia que el Newcastle sortira a pressionar des de l'inici en la seva tornada a la Champions i les garses no van decebre ningú. El fet de no jugar amb el seu nou titular, l'alemany Woltemade, ha permès més mobilitat i pressió en el seu atac i el Barça ho ha notat. Amb molts problemes per sortir amb la pilota jugada, l'equip de Flick ha vist com Barnes xutava a l'aire en una centrada d'Elanga i com Joan García blocava dues arribades perilloses.
Enmig, l'únic senyal de vida blaugrana, en aquest cas taronja, ha estat una finta de Rashford a Trippier que ha deixar l'ex del United en bona posició per rematar a fora després d'una cursa de cinquanta metres. Ha estat just abans de la gran ocasió local, quan Elanga ha trencat el fora de joc entrant des del seu camp i ha donat el gol fet a Barnes. Però Joan García, amb el peu dret, ha fet una gran aturada.
A partir d'aquest moment, sense tenir ocasions, el Barça s'ha fet amb el control de joc. Pedri ha contactat més amb la pilota i ha tingut quatre aproximacions en els següents deu minuts, això sí, sense posar a prova si Pope és un bon porter. Entre Raphinha i Rashford no han contactat bé amb la pilota i això ha donat pas a uns altres minuts de pressió anglesa, però sense conseqüències en el marcador.
La represa ha començat novament amb poc control, però en deu minuts s'ha resolt tot. Rashford ja havia avisat a l'inici i ha anotat el primer en rematar de cap, com un davanter centre, una gran centrada de Koundé. El Newcastle ha notat molt el gol i ha rebut el segon poc després. El davanter anglès, ja ple de confiança, s'ha atrevit amb un gran llançament que ha foradat la porteria de Pope després de tocar el travesser.
Tot semblava decidit i el Barça s'ha dedicat a fer canvis per trobar més cames. Semblava més a prop el tercer que el primer dels locals, ja que les arribades de Raphinha per la dreta eren molt clares, però el brasiler ha estat desafortunat en la rematada des d'una banda que no és la seva.
Aleshores ha arribat la relaxació que el Barça no es pot permetre. El Newcastle ha trobat vida d'on no hi era en una bona combinació al mig del camp que ha acabat a la dreta, on Eric Garcia ja feia de lateral de circumstàncies. Murphy ha centrat i Gordon ha fet l'1-2. L'àrbitre ha descomptat set minuts, però aquest cop el Barça els ha jugat bé i Olmo i Ferran haurien pogut marcar abans que Joan García, seguríssim, aturés l'últim intent de Tonali.
