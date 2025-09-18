Tribunals
Després de dos anys i mig d’investigació, Sandro Rosell i Bartomeu declaren davant la jutge pel cas Negreira
La magistrada ha prorrogat la instrucció sobre el cas de presumpta corrupció esportiva pel pagament per part del FC Barcelona de 7,5 milions d’euros durant 18 anys l’exdirigent arbitral José María Enríquez Negreira
J. G. Albalat
Els expresidents del FC Barcelona, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, declaren aquest dijous com a imputats davant la jutge Alejandra Gil pel cas Negreira per presumpta corrupció esportiva pel pagament per part del club blaugrana d’uns 7,6 milions d’euros durant 18 anys l’ex número dos dels àrbitres espanyols, José María Enríquez Negreira, i el seu fill Javier Enríquez Negreira. La investigació es va iniciar el març del 2023 arran d’una denúncia de la fiscalia. Precisament, el primer a desfilar davant la magistrada és Enríquez Romero, fill de l’exdirigent arbitral, i està previst que li segueixi Sandro Rosell, que ja ha arribat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on es realitzen les compareixences.
Durant aquest dijous també està prevista la declaració dels exdirectius blaugrana Albert Soler i Óscar Grau, mentre l’expresident Josep Maria Bartomeu està citat per a les 12.15h . Aquesta ronda es tancarà amb l’interrogatori d’Ana Paula Rufás, la dona de l’exvicepresident del Comitè Tècnic Arbitral (CTA). El 12 de desembre, però com a testimonis, declararan els exentrenadors del Barça Luis Enrique i Ernesto de Valverde. A l’allargar-se la investigació i davant la necessitat de celebrar aquests interrogatoris, la jutge va prorrogar aquest 1 de setembre la instrucció.
El destí dels fons
Les fonts judicials consultades per aquest diari asseguren que per ara no s’ha trobat el destí final dels 7,6 milions d’euros que el FC Barcelona va pagar Negreira pare i fill suposadament. Un dels últims informes remesos al jutjat per la Guàrdia Civil assenyalava que en el compte corrent de la dona de l’exdirigent arbitral, Ana Paula Rufás, havien passat fins a tres milions d’euros en els últims 20 anys, entre el 1992 i el 2023. Els agents apuntaven que aquests ingressos eren «aparentment injustificats per les rendes i rendiments del treball (sols percebuts de les empreses del seu marit) i del capital immobiliari».
La Fiscalia de Barcelona va presentar el març del 2023 al Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona la denúncia pel cas Negreira per un presumpte delicte continuat de corrupció de particulars en l’àmbit esportiu, administració deslleial i falsedat documental i va incloure, a última hora, l’expresident del Barça Sandro Rosell. L’acció de la fiscalia anava dirigida també contra el FC Barcelona com a persona jurídica, l’exdirigent arbitral José María Enríquez Negreira, l’expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i els exexecutius del club Òscar Grau i Albert Soler. La trama va ser descoberta arran d’una inspecció de l’Agència Tributària al Barça el 2019 i el club va respondre als inspectors que no havien trobat els vídeos, documents o informes que corroboraran la feina de Negreira.
