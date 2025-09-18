Tribunals
Sandro Rosell davant la jutge del cas Negreira: "Amb 250 euros per informe com podem comprar àrbitres"
L’expresident defensa que el Barça «tenia un gran equip» i no tenia necessitat d’ajudes arbitrals
J. G. Albalat
Els expresidents del FC Barcelona Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu han justificat davant la jutge Alejandra Gil, que instrueix el cas Negreira per presumpta corrupció esportiva, els pagaments per l’assessorament i els informes sobre àrbitres de l’exdirigent arbitral José María Enríquez Negreira i el seu fill Javier Enriquez Romero. El Barça els va arribar a desemborsar un total de 7,6 milions d’euros durant 18 anys.
Els dos exmandataris han assegurat que aquests pagaments corresponien a un servei que van heretar dels anteriors dirigents de l’entitat. Els informes elaborats pel fill de l’exvicepresident del Comitè Tènic d’Àrbitres (CTA), arribaven a les oficines del club i eren útils. «Ens anaven bé», han declarat, defensant a més la pertinència de comptar amb aquesta informació per a una preparació més gran i millor preparació dels partits –davant els advocats del Reial Madrid, que formen part de l’acusació–, i rebutjant que la intenció fos subornar els àrbitres.
Rosell, segons les fonts jurídiques consultades, ho va exposar així en la seva declaració: «Amb 250 euros per informe, ¿com es pot comprar algú?». Va anar més enllà i va argumentar que el Barça guanyava perquè tenia «un equipàs» amb Messi i Piqué i, per tant, no tenia cap necessitat de pagar Enriquez Negreira i el seu fill perquè influïssin en els àrbitres i aquests no els perjudiquessin.
En la mateixa línia es va expressar, després de la seva declaració, Bartomeu: «Queda clar que hi havia uns serveis tant d’assessorament tècnic arbitral com uns informes, i hi havia una contraprestació econòmica. No té cap sentit que amb l’equip que teníem amb Messi, el millor equip del món, ens fes falta ajuda arbitral».
Bartomeu, que igual que Rosell només va contestar al seu advocat, va rebutjar de ple les acusacions de corrupció esportiva i va explicar que els informes del fill de Negreira arribaven al club. Aquests informes, segons l’exdirectiu Albert Soler, es remetien a la ciutat esportiva del club a Sant Joan Despí, on s’entrena el primer equip. Si es van utilitzar o no ho aclariran al desembre els extrenadors de l’equip Luis Enrique Martínez i Ernesto Valverde, que estan citats com a testimonis, juntament amb Joan Laporta.
Aquest dijous ha sigut una dia clau en la investigació sobre el cas Negreira. Després de dos anys i mig d’investigació, han sigut interrogats com a imputats Rosell, que va ser inclòs en l’últim moment en la denúncia del fiscal, i Bartomeu, juntament amb els exdirectius Albert Soler i Óscar Grau. També ha comparegut al jutjat Ana Paula Rufas, la dona de l’exdirigent arbitral i que, segons la Guàrdia Civil hauria percebut tres milions d’euros entre el 1992 i el 2023, uns ingressos «aparentment injustificats». Aquesta imputada s’ha acollit al seu dret a no declarar.
En canvi sí que ha contestat a les preguntes de la jutge, dels fiscals i del seu advocat Javier Enríquez Romero, el fill de l’exvidepresident del CTA, que ha admès que va elaborar informes sobre àrbitres per al FC Barcelona, però que ell els entregava a Josep Contreras, un càrrec del club (responsable del Barça B) i aquest els remetia a l’entitat i els cobrava. D’aquesta manera, Contreras, ja mort, feia d’intermediari i es quedava amb una comissió que, segons algunes fonts, era del 45%.
Enríquez Romero ha reconegut que ell també ha assessorat altres clubs i que desconeixia que el seu pare tenia relació amb el Barça. Ha afirmat que quan es va assabentar d’aquesta circumstància van tenir una discussió molt forta, i que al demanar explicacions al seu progenitor, aquest li va contestar. «¿I a tu què cony t’importa?».
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Tous canvia de conseller delegat
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal
- Multades tres empreses de busos per l’accident mortal a Portè el desembre passat