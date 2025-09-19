Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa es vol treure el mal gust del debut guanyant a Sant Quirze
Els blanc-i-vermells presenten l'única absència de Rafyta contra un rival que també va perdre el primer partit
Redacció
El Covisa Manresa visita aquest dissabte (18 hores) la pista del Sant Quirze, un rival que també va perdre en el debut, en el seu cas per 7-3 a la pista de l'Industrias B. Els manresans, que van caure davant de l'Ibi, volen començar a sumar punts contra un altre acabat d'ascendir a la categoria.
Els bagencs tenen l'única baixa de Rafyta, que se segueix recuperant de la lesió, per visitar Can Casablanques. El tècnic, Antonio Mesa, ja va avisar que tots els partits a fora de casa seran complicats. Els vallesans, que van pujar amb suficiència, amb onze punts sobre el segon classificat, han mantingut el bloc i han incorporat bones peces com Pol Sisteró (Iberia Toscal), Marcel Bravo (Sala 5 Martorell) i Roc Marín, que la passada campanya va militar a l'equip juvenil manresà.
