Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol sala/Segona Divisió B

El Covisa Manresa es vol treure el mal gust del debut guanyant a Sant Quirze

Els blanc-i-vermells presenten l'única absència de Rafyta contra un rival que també va perdre el primer partit

Jordi Sánchez, la setmana passada

Jordi Sánchez, la setmana passada / Jordi Preñanosa

Redacció

Manresa

El Covisa Manresa visita aquest dissabte (18 hores) la pista del Sant Quirze, un rival que també va perdre en el debut, en el seu cas per 7-3 a la pista de l'Industrias B. Els manresans, que van caure davant de l'Ibi, volen començar a sumar punts contra un altre acabat d'ascendir a la categoria.

Els bagencs tenen l'única baixa de Rafyta, que se segueix recuperant de la lesió, per visitar Can Casablanques. El tècnic, Antonio Mesa, ja va avisar que tots els partits a fora de casa seran complicats. Els vallesans, que van pujar amb suficiència, amb onze punts sobre el segon classificat, han mantingut el bloc i han incorporat bones peces com Pol Sisteró (Iberia Toscal), Marcel Bravo (Sala 5 Martorell) i Roc Marín, que la passada campanya va militar a l'equip juvenil manresà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
  2. L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
  3. La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
  4. Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
  5. El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
  6. A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
  7. La policia va tardar menys de dues hores a detenir la multireincident de Manresa en rebre l'ordre del jutjat
  8. Així és el nou edifici sigular d'Ampans

Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre un cotxe i un camió a la C-55, a Cardona

Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre un cotxe i un camió a la C-55, a Cardona

La Biblioteca de l'Ateneu les Bases acollirà una taula rodona per reflexionar sobre el futur de la comunitat i la dona gitana

La Biblioteca de l'Ateneu les Bases acollirà una taula rodona per reflexionar sobre el futur de la comunitat i la dona gitana

El Covisa Manresa es vol treure el mal gust del debut guanyant a Sant Quirze

El Covisa Manresa es vol treure el mal gust del debut guanyant a Sant Quirze

L’arribada d’un raig polar aquest cap de setmana provocarà un descens tèrmic de fins a 10 graus i donarà pas a la tardor de forma abrupta

L’arribada d’un raig polar aquest cap de setmana provocarà un descens tèrmic de fins a 10 graus i donarà pas a la tardor de forma abrupta

Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història

Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història

La Federació de Natació reclama 2,17 milions a l’Ajuntament de Berga pel dèficit del Tossalet

La Federació de Natació reclama 2,17 milions a l’Ajuntament de Berga pel dèficit del Tossalet

Sents que el mòbil vibra… però no hi ha notificació: què és i per què passa

Sents que el mòbil vibra… però no hi ha notificació: què és i per què passa

UGT denuncia que hi ha una plaga de rates al parc de bombers de Manresa

UGT denuncia que hi ha una plaga de rates al parc de bombers de Manresa
Tracking Pixel Contents