ACTUALITAT BLAUGRANA
El Barça oficialitza els preus de les entrades per al partit davant del PSG de Champions a Montjuïc
El club dona prioritat de compra de 24 hores als 16.151 socis que van ser fidels durant les dues temporades d’exili al Lluís Companys i els quals podran adquirir les seves localitats per entre els 11 i els 37 euros
Albert Guasch
Un dia després que la UEFA ho anunciés a la seva pàgina web, el FC Barcelona ha oficialitzat que el partit contra el PSG de Champions es disputarà a l’Estadi Lluís Companys. Tornarà l’1 d’octubre l’equip blaugrana a la casa en què va estar de lloguer les dues últimes temporades, malgrat que al maig es va acomiadar amb gran fanfàrria d’ella.
Els treballs d’adequació a l’estadi de Montjuïc ja han començat i tots els permisos administratius per tornar al Camp Nou en obres continuen sense resoldre’s, així que l’anunci no pot sorprendre ningú.
Informa el club que l’aforament per al recinte olímpic serà el mateix que en les dues últimes campanyes i que els 16.151 socis abonats que van ser fidels durant aquest període tindran preferència de compra de les entrades durant 24 hores.
Una vegada transcorregudes aquestes 24 hores, la venda s’obrirà als altres socis que van pagar l’abonament en algun moment de les dues temporades en qüestió. El club no ha informat el club de quan podran començar a adquirir-se les localitats.
Ball d’escenaris
Per als abonats més lleials a l’equip el preu de les entrades oscil·laran entre els 11 i els 37 euros en funció de la zona de l’estadi. La quantitat, segons l’entitat, és proporcional al que costaria un partit amb l’abonament complet de temporada. No revela el club els preus per a la resta de socis i públic en general. Cal comptar que hi haurà 475 apartats per als seients VIP i els compromisos de jugadors, directiva i patrocinadors, com ja passa en els partits de Lliga al Johan Cruyff.
Entre el partit contra el Getafe d’aquest diumenge i el que s’ha de disputar davant el PSG figura al calendari el partit de Lliga contra la Reial Societat del 28 de setembre. Aquesta és una cita que no se sap si es jugarà al Johan Cruyff, a Montjuïc (depèn en part de si LaLiga s’avé a canviar l’horari per no coincidir amb el Piromusical de la Mercè) o bé al Camp Nou, amb només les zones de Tribuna i Gol Sud obertes al públic. Un ball d’escenaris considerable en aquest inici de temporada.
