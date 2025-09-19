L’aplom de Joan García, l’únic debutant dels 22 a la Champions
El porter de Sallent es va estrenar amb una tasca impecable, sense cap titubeig en un partit de vertigen
Joan Domènech
Va firmar pel Barça per viure nits com aquesta. Viure-les en primera persona. Sentir, témer, preocupar-se, atordir-se, patir, concentrar-se, també riure. Més enllà de veure’s recompensat en l’aspecte crematístic, ser considerat com un jugador top de l’elit. Nit per recordar tota la vida, passés el que passés. Com totes les primeres vegades.
Era la primera vegada. Era el primer partit de Champions League del bagenc Joan García, i aquesta emocionant sensació, en la seva màxima intensitat, només la vivia ell. L’únic debutant dels 22 futbolistes que van sortir en l’eixordador St. James Park, escenari d’un desastre i terra d’una redempció oblidada. "L’estrena en un camp com aquest és molt emocionant, estic molt content", va confessar el porter català.
El Newcastle ha disputat quatre vegades la Champions, i en tres d’elles s’ha enfrontat al Barça. Una casualitat. Però tots els seus representants tenien una experiència, tot i que fos exigua, potser amb una altra samarreta, en la competició. Potser Joan García, als 24 anys, no s’atrevia a compartir les seves emocions amb els altres, no fos que es riguessin d’ell, ells, que venen de jugar la semifinal de la competició.
Ningú hauria aventurat que el nou porter del semifinalista s’estrenaria sense cap signe d’inquietud. Ni un esclat de nerviosisme ni un titubeig, va desprendre Joan García. Dues vegades li van xutar, una a boca de canó, i totes dues les va rebutjar, avortant els atacs a borbolls del Newcastle. "He pogut treure el peu i ens hem anat assentant en el partit", va valorar. Va encertar deu de les 11 passades, en una faceta en la qual es detecta la tremolor del porter. Ell només irradiava aplom.
L’emigrant es reivindica
Flick havia alertat del perill que havien de campejar en l’arrencada del partit, però l’avís no va servir perquè els blaugranes temperessin les allaus. Tampoc en la represa. El Barça no es va instal·lar per joguinejar en la meitat blanc-i-negra fins al minut 17. La transformació es va produir amb una insospitada exactitud malgrat les previsions de l’entrenador. I es va repetir després. Rashford va marcar el gol en el minut 13 del segon temps i es va recrear en el 22. Debutant amb el Barça, però amb 37 presències anteriors (12 gols), es va reivindicar davant els seus compatriotes –i davant el seu seleccionador, Thomas Tuchel– en la tornada a Anglaterra com a emigrant, repudiat del Manchester United, el club de la seva vida.
Acostumat ja al vertigen a què el sotmet la línia Flick, Joan García va afegir una preocupació particular per a l’ocasió. Els córners van derivar en l’opció més favorable del Newcastle. El gegant Dan Burn (2,02 m) es col·locava davant seu per entorpir-li la vista i la sortida. Sis en van llançar i cap van poder aprofitar. La cinquena aturada de Joan García va arribar en el minut 97. Sobrat va aturar l’última pilota que va protegir el triomf de l’inoblidable debut.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor de gas
- Gairebé la meitat dels nens de menys de 5 anys a Catalunya són d’origen estranger
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir