Sandro Rosell: "Amb 250 euros per informe, com es poden comprar àrbitres"
Rosell i Bartomeu defensen l’existència dels informes de l’excap arbitral i el seu fill i proclamen que el Barça no necessitava ajudes per guanyar amb "l’equipazo" que tenia.
J. G. Albalat
Els expresidents del FC Barcelona Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu van justificar davant la jutge Alejandra Gil, que instrueix el cas Negreira per presumpta corrupció esportiva, els pagaments per l’assessorament i els informes sobre àrbitres de l’exdirigent arbitral José María Enríquez Negreira i el seu fill Javier Enríquez Romero. El Barça va arribar a desemborsar 7,6 milions durant 18 anys pels seus serveis.
Tots dos exmandataris van assegurar que aquests pagaments corresponien a un servei que van heretar. Els informes elaborats pel fill de l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) s’enviaven a les oficines del club i eren d’utilitat. Tots dos van argumentar la pertinència de disposar d’aquesta informació per millorar la preparació dels partits –al davant hi havia els advocats del Reial Madrid, que formen part de l’acusació–, i van rebutjar que la intenció original fos subornar els àrbitres.
Rosell, segons les fonts jurídiques consultades, ho va exposar així en la seva declaració: "Amb 250 euros per informe, ¿com es pot comprar algú?". Va anar més enllà i va argumentar que el Barça guanyava perquè tenia "un equipàs", amb Messi i Piqué, i, per tant, no tenia cap necessitat de pagar a Enríquez Negreira i al seu fill perquè influïssin en els àrbitres perquè aquests ens els perjudiquessin.
En la mateixa línia es va expressar, després de la seva declaració, Bartomeu, que va negar l’existència de cap delicte: "Queda clar que hi havia uns serveis tant d’assessorament tècnic arbitral com uns informes, i hi havia una contraprestació econòmica. No té cap sentit que, amb l’equip que teníem amb Messi, el millor equip del món, ens calgués ajut arbitral".
Bartomeu, que igual que Rosell només va contestar al seu advocat, va rebutjar de ple les acusacions de corrupció esportiva i va explicar que els informes del fill de Negreira arribaven al club. Aquests informes, segons l’exdirigent blaugrana Albert Soler, es trametien a la Ciutat Esportiva, a Sant Joan Despí. Si es van utilitzar o no ho aclariran al desembre els exentrenadors del primer equip Luis Enrique Martínez i Ernesto Valverde, que estan citats com a testimonis pel fet de ser els tècnics de l’època investigada, juntament amb Joan Laporta, l’antecessor de Rosell al capdavant de l’entitat.
La parella es nega a declarar
Ahir va ser un dia clau en el cas Negreira perquè, després de dos anys i mig d’investigació, van ser interrogats com a imputats Rosell –inclòs en l’últim moment en la denúncia del fiscal–, Bartomeu i els exexecutius Albert Soler i Òscar Grau, el CEO del club, i qui va cancel·lar el contracte dels Negreira en una època de retallada de despeses. També hi va comparèixer Ana Paula Rufas, la dona de l’exdirigent arbitral i que, segons la Guàrdia Civil, va percebre tres milions entre el 1992 i el 2023 "aparentment injustificats".
Ella es va acollir al dret a no declarar. En canvi, Javier Enríquez va contestar a les preguntes de la jutge, dels fiscals Luis García Cantón i Ricardo Saez Garea i del seu advocat. El fill de l’exvicepresident del CTA va afirmar que va elaborar informes per al FC Barcelona, tot i que els lliurava a Josep Contreras, un càrrec del club (integrat de manera intermitent a la Comissió Esportiva blaugrana i que exercia la representació del Barça B, ara Barcelona Atlètic), que els remetia a l’entitat i els cobrava. Contreras, ja traspassat, feia d’intermediari i es quedava una comissió que, segons algunes fonts, era del 45%.
Enríquez Romero va explicar que havia assessorat altres clubs i que desconeixia que el seu pare tenia relació amb el Barça. Segons algunes fonts, va afirmar que quan es va assabentar d’aquesta circumstància van tenir una discussió molt forta, i que, al demanar explicacions al seu progenitor, aquest li va contestar: "¿I a tu què cony t’importa?".
