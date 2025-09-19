Judo
La santpedorenca Laia Fernández Puigbò és la nova seleccionadora catalana de judo
La tècnica bagenca, de tota manera, podrà fer compatible aquest càrrec amb la direcció de l'acadèmia del Judo Santpedor
Redacció
Manresa
La Federació Catalana de Judo ha fet pública en el decurs d’aquesta setmana l’elecció de la santpedorenca Laia Fernàndez Puigbò com a seleccionadora catalana júnior i sènior. Es tracta d’un gran repte i oportunitat per fer créixer el judo català des del la qualitat professional de la tècnica bagenca, ja amb una important trajectòria.
Laia Fernàndez, de tota manera, podrà fer compatible la gestió de l’acadèmia del Judo Santpedor amb la tasca de dirigir el judo català de competició.
