El Wolfsburg de Judit Pujols jugarà al camp del Reial Madrid a la Champions

El Barça es torna a aparellar amb el Chelsea, com en les últimes semifinals, amb partit a Londres en el nou format de la competició

Judit Pujols, amb la camiseta del Wolfsburg

Judit Pujols, amb la camiseta del Wolfsburg / Vfl Wolfsburg

Jordi Agut

Manresa

El Wolfsburg de la jugadora de Montmajor Judit Pujols visitarà el Reial Madrid en una de les sis jornades de la nova fase lliga de la Lliga de Campiones, sortejada aquest divendres. A part de les blanques, les rivals de l'equip alemany, en què Pujols està jugant poc de moment, seran el Chelsea, el París Saint-Germain i el Manchester United a casa i l'Olympique Lyonnes i el Valerenga a fora.

Per la seva banda, el Barça subcampió de la competició, repetirà visita a Stamford Bridge per jugar contra el Chelsea. A més, visitarà la Roma i el París FC i rebrà el Bayern, el Benfica i el Leuven belga.

Pel que fa als altres equips de la Lliga F, el Reial Madrid, a part de rebre el Wolfsburg, farà el mateix amb la Roma i el París FC i visitarà l'Arsenal, el PSG i el Twente. L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, jugarà a casa amb Bayern, Juventus i United i viatjarà a Lió, a St. Pölten i al camp del Twente.

Dissabte s'ha de conèixer el calendari d'una fase que arrenca el 7 d'octubre. Les quatre primeres passen directament a quarts de final i els equips entre el 5è i el 12è jugaran un play-in.

