Cameron Hunt, foc amic que el Baxi ha de controlar en la final de la Lliga Catalana

L'escorta texà, que el Joventut va fitxar dels manresans aquest estiu, ha fet dues exhibicions i competeix amb el seu excompany Álex Reyes per ser el millor jugador del torneig

Cameron Hunt, davant de Joel Parra, en el partit contra el Barça / Gus Carrasco/FCBQ

Jordi Agut

Manresa

Cameron Hunt ha caigut dempeus a Badalona. L'escorta que el Baxi Manresa va portar a l'ACB la temporada passada, i que ha canviat el vermell pel verd-i-negre aquest estiu, serà el foc amic que l'equip de Diego Ocampo haurà de controlar en la final de la Lliga Catalana que es juga diumenge a Tarragona (18.30 hores). Fins ara ha fet dues exhibicions.

En el primer partit, contra el MoraBanc Andorra, va anotar 14 punts i va fer 16 de valoració amb 3 de 4 en tirs de tres punts. Contra el Barça es va superar. Va ser la clau amb un inici de partit espectacular i acabant amb 25 punts, 24 de valoració i 4 de 7 des de la línia de 6,75 metres. No ha de ser gaire difícil de pensar que en el duel contra els seus excompanys estarà més que motivat.

Davant tindrà un convidat no esperat en la lluita per ser el millor del torneig. Álex Reyes ha clavat dos percentatges idèntics de tirs de tres punts, 5 encerts de 8 intents, en els dos partits disputats, el triomf contra el Hiopos Lleida i la derrota mínima davant del Bàsquet Girona. L'extremeny ha acostumat a aparèixer, a més, quan més ho ha necessitat l'equip i exercint de líder. En total, 39 punts en dos duels.

Aquests prometen ser dos grans protagonistes, però no seran els únics. La Penya ha aconseguit formar un conjunt molt complet, amb els fitxatges de jugadors experimentats a la lliga com els suecs Hakanson i Birgander i la mediàtica tornada de Ricky Rubio. A més, conserva un altre ex del Manresa com Hanga i apostes guanyadores com Tomic o Dekker. En el Baxi, l'única baixa és la d'Olinde i l'objectiu, més que el triomf, anar integrant la gernació de nous jugadors que ha arribat.

