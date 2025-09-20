Futbol/Tercera RFEF
El CE Manresa torna a remuntar i guanya el líder al Congost (2-1)
El conjunt de Sergi Trullàs capgira el gol inicial del FC l’Escala amb dos gols en només tres minuts i ascendeix a la segona posició a la classificació del grup cinquè de Tercera Federació
El CE Manresa va tornar a remuntar i va guanyar el líder al Congost. El conjunt de Sergi Trullàs va capgirar el cop inicial del FC l’Escala amb dos gols en només tres minuts i va escalar fins a la segona posició a la classificació del grup cinquè de la Tercera Federació.
La tercera jornada de lliga va començar amb un domini aclaparador del CE Manresa, que es va fer amo i senyor de la possessió de la pilota i va tancar el conjunt visitant a camp propi des de bon començament. Va ser, possiblement, l’inici blanc-i-vermell més lluït en aquesta faceta.
Malgrat la fluïdesa en la sortida de pilota, però, en què el doble pivot format pel manresà Àlex Iglesias i Badr El Amerani va trobar solucions per superar la pressió visitant amb facilitat i fer avançar l’equip, els blanc-i-vermells no van ser capaços d’imposar-se i sorprendre la defensa visitant, pobladíssima per cinc jugadors i per les ajudes constants dels dos migcentres.
L’únic que va ser capaç d’incomodar mínimament l’Escala va estat Moha Ezzarfani, el jugador manresà més actiu en les accions ofensives. L’extrem va encarar en repetides ocasions el seu defensor, el va superar i va buscar tant xuts llunyans com connexions amb els seus companys. De fet, totes les ocasions del Manresa de la primera part van arribat de les seves botes. Va patir Ayoub, que es va topar amb tres centrals que no el van deixar intervenir i el van allunyar de les zones perilloses.
La primera ocasió manresana va arribar al voltant del primer quart d’hora de joc, en un gest tècnic espectacular amb l’esperó de Moha que va deixar clavats dos defensors. Llàstima que el seu xut, creuat en direcció al segon pal, li va sortir un pèl desviat. Més tard, també va posar dues centrades a l’interior de l’àrea per Ayoub, que, o no va poder culminar, o bé va rematar de manera defectuosa.
A l’altre costat, el FC Escala només va arribar dues vegades amb perill, però va ser prou per acabar la primera part amb avantatge al marcador. El gol el va fer Youssef al minut 20. Va aprofitar una passada perillosa a l’esquena dels dos centrals, va guanyar-li la partida a Matheus en el cos a cos, va driblar Òscar Pulido amb classe i va xutar a porteria buida.
A la represa, el conjunt de Trullàs va continuar amb el control de la pilota i no va trigar gens a instal·lar-se a l’últim terç i buscar porteria. Ho va provar Joel Montero amb un xut des de lluny que li va sortir molt desviat. També ho va intentar Badr, en la primera gran acció de la segona part. El migcentre va aparèixer per sorpresa dins l’àrea contrària, va amagar amb el peu dret i ho va provar amb l’esquerre amb un xut per baix que va aturar Morilla amb dificultat.
Badr, l’autor de l’empat
El primer gol manresà el va fer el mateix Badr en una ocasió de pilota aturada. Va aprofitar una centrada verinosa de Matovu des del costat esquerre i va girar el cap per sorprendre Morilla amb una rematada creuada. La falta l’havia provocat Moha en una nova acció individual en què es va desfer del seu defensor.
Minuts abans, Trullàs havia fet el primer canvi. Va substituir Carlos Portero i va carregar l’àrea amb Momoh, un altre davanter, que es va situar al costat d’Ayoub. Més tard, també va entrar Aleix Díaz, que va tornar a aparèixer després de molts mesos de lesió i es va endur una forta ovació dels aficionats del Congost.
Poc després, Momoh va signar la remuntada en una acció molt similar a la que va protagonitzar davant el Vilassar i va donar els tres punts al Manresa. El davanter va caçar un refús dins l’àrea petita, va estirar la cama, es va avançar als tres centrals i al porter visitants i va enviar la pilota al fons de la xarxa.
En els minuts finals, l’Escala ho va provar a la desesperada, mentre el CE Manresa es defensava a camp propi, sense patir massa, i provava de sortir a la transició amb atacs ràpids.
Finalment, el xiulet final de l’àrbitre va desencadenar els aplaudiments i els crits d’alegria dels aficionats bagencs que van omplir les grades del Congost.
