Waterpolo/Copa Catalunya de Primera i Segona

El CN Manresa no té res a fer davant del potent CN Sant Feliu (6-23)

La diferència de categoria es nota amb una clara victòria dels del Baix Llobregat, que converteix en una anècdota la tornada

Arnau León, en un llançament a porteria

Redacció

Manresa

Sense opcions per al CN Manresa en el partit d'anada dels quarts de final de la Copa Catalunya de Primera i Segona Divisió contra un rival massa superior. En CN Sant Feliu, club que cada any intenta pujar a Divisió d'Honor i d'un gran potencial, ha vençut amb molta facilitat els jugadors de David Torilo, que van acumulant minuts de cara a la seva estrena a la nova categoria, el 12 d'octubre. El segon partit de l'eliminatòria, ja sense res en joc, es disputarà dissabte vinent a la piscina santfeliuenca.

El duel ha marcat la realitat entre tots dos equips des de l'inici a la piscina Manel Estiarte. Ja el 2-8 del primer període, amb dos gols de Carrasco i dos de Peralta, ha marcat diferències. Puerta i Urgeles han anotat pels manresans i en el segon quart les coses s'han semblat estabilitzar, amb un 3-5 de parcial i un 5-13 de resultat total.

Però en el tercer quart el Sant Feliu ha volgut tornar a demostrar el seu potencial i ha tornat a endossar un parcial feridor, en aquesta ocasió de 0-6 que ha disparat la distància. En el darrer parcial, els locals han fet un gol i han aturat una mica l'hemorràgia a la pròpia porteria.

En la resta de partits de quarts de final, Molins de Rei-Premià, 4-9; Montjuïc-Poble Nou, 8-7 i Granollers-Horta, 12-19.

CN MANRESA: Albacete, Urgeles 1, Puerta 2, Torres, Serra 1, Luján 1, Mayol, León, Jordi Martínez, Ivan Martínez 1, Estany, Rey, Garcia i Fernández

CN SANT FELIU: Sánchez, Peralta 2, Marc Lucena 4, Rojo, Ares Lucena, Díaz 2, Carrasco 5, Medrano 2, Lucero 2, Curtó 1, Pugibet 4, Romero 1, Cruz i Crespo

ÀRBITRES: Sanfeliu i Pino

PARCIALS: 2-8, 3-5, 0-6, 1-4

