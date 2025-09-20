Waterpolo/Copa Catalunya de Primera i Segona
El CN Manresa no té res a fer davant del potent CN Sant Feliu (6-23)
La diferència de categoria es nota amb una clara victòria dels del Baix Llobregat, que converteix en una anècdota la tornada
Redacció
Sense opcions per al CN Manresa en el partit d'anada dels quarts de final de la Copa Catalunya de Primera i Segona Divisió contra un rival massa superior. En CN Sant Feliu, club que cada any intenta pujar a Divisió d'Honor i d'un gran potencial, ha vençut amb molta facilitat els jugadors de David Torilo, que van acumulant minuts de cara a la seva estrena a la nova categoria, el 12 d'octubre. El segon partit de l'eliminatòria, ja sense res en joc, es disputarà dissabte vinent a la piscina santfeliuenca.
El duel ha marcat la realitat entre tots dos equips des de l'inici a la piscina Manel Estiarte. Ja el 2-8 del primer període, amb dos gols de Carrasco i dos de Peralta, ha marcat diferències. Puerta i Urgeles han anotat pels manresans i en el segon quart les coses s'han semblat estabilitzar, amb un 3-5 de parcial i un 5-13 de resultat total.
Però en el tercer quart el Sant Feliu ha volgut tornar a demostrar el seu potencial i ha tornat a endossar un parcial feridor, en aquesta ocasió de 0-6 que ha disparat la distància. En el darrer parcial, els locals han fet un gol i han aturat una mica l'hemorràgia a la pròpia porteria.
En la resta de partits de quarts de final, Molins de Rei-Premià, 4-9; Montjuïc-Poble Nou, 8-7 i Granollers-Horta, 12-19.
CN MANRESA: Albacete, Urgeles 1, Puerta 2, Torres, Serra 1, Luján 1, Mayol, León, Jordi Martínez, Ivan Martínez 1, Estany, Rey, Garcia i Fernández
CN SANT FELIU: Sánchez, Peralta 2, Marc Lucena 4, Rojo, Ares Lucena, Díaz 2, Carrasco 5, Medrano 2, Lucero 2, Curtó 1, Pugibet 4, Romero 1, Cruz i Crespo
ÀRBITRES: Sanfeliu i Pino
PARCIALS: 2-8, 3-5, 0-6, 1-4
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- La policia va tardar menys de dues hores a detenir la multireincident de Manresa en rebre l'ordre del jutjat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra