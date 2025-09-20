Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa paga una mala segona part i encaixa una nova derrota (4-1)
L'equip d'Antonio Mesa, que encara no ha puntuat en dos partits, iguala el gol inicial de l'ex Gordillo però no compareix a la represa
Redacció
El Covisa Manresa ha encaixat la segona derrota en dos partits de lliga i, el que és més preocupant, deixant una mala imatge a la segona meitat. L'equip d'Antonio Mesa ha jugat una primera meitat competitiva, en què ha aconseguit igualar el gol inicial dels vallesans, però no ha comparegut a la segona i ha pagat dos gols massa consecutius.
En els primers vint minuts, el Covisa ha combinat una defensa alta i una de mitjana i ha plantat cara, però no ha pogut evitar el gol del seu exjugador Gordillo en una acció individual. Per sort, abans del descans, Asís ha amagat el xut en una falta i Ambròs ha marcat després d'una triangulació.
A la segona meitat el partit s'ha acabat en el minut que ha anat entre el segon gol de Gordillo i el tercer, de Sisteró. El Manresa ha desaparegut i, jugant de cinc, ha rebut el quart, obra d'Arnau, a mig minut per al final.
SANT QUIRZE: Martí, Sisteró, Arnau, Gordillo, Aitor -equip inicial- Marcel, Reina, Andrés, Sánchez, Roc, Marc i Puig (ps)
COVISA MANRESA: Blasco, Mellado, Asís, Jordi Sánchez, Mujal -cinc inicial- Aleix, Abdel, Checa, Aaron, Llucià, Ambròs, Carrillo i Cella (ps)
ÀRBITRES: Colete i Mingueza
GOLS: 1-0 Gordillo min 13, 1-1 Ambròs min 19, 2-1 Gordillo min 24, 3-1 Sisteró min 25, 4-1 Arnau min 40
