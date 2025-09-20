Bàsquet/Lliga Catalana
Una errada arbitral deixa el Cadí La Seu sense opcions de revalidar títol (70-71)
L'equip que dirigeix Isaac Fernández tenia el partit a les seves mans, però un parell de situacions finals desafortunades les han condemnat
El Cadí La Seu no podrà revalidar per cinquena ocasió consecutiva el títol de Lliga Catalana. Les alt-urgellenques han anat a remolc durant més de 25 minuts, però amb caràcter i encert exterior han aconseguit donar la volta al resultat. Només una darrera decisió arbitral desafortunada les ha apartat de ser a una final que demà enfrontarà el Joventut Badalona i l'Spar Girona.
Els dos conjunts han entrat al partit amb la voluntat de jugar lent d'inici, però ràpidament tots dos equips han entès que el duel requeria un ritme de joc més àgil amb l'objectiu de trobar situacions de llançament amb la menor oposició possible. Les primeres a aprofitar-se'n han estat les verd-i-negres, que servint-se del seu físic treien partit del joc al pal baix, però les alt-urgellenques han fet gala del seu caràcter per igualar de nou l'electrònic.
L'energia de la joveníssima Aina Hinojosa ha assenyalat al camí per a les de Jordi Vizcaino, que han ensenyat els seus millors moments de joc apostant per ràpides transicions a camp obert. Semblava que les d'Isaac Fernández no trobaven resposta a la defensa amb moltes mans que proposaven les badalonines, però l'encert exterior de Regina Aguilar i la millora en la defensa de la pintura tornava a igualar forces abans d'arribar al descans.
Semblava que la història es repetia en els primers compassos de la represa. De fet, el 35-45 favorable a les de Vizcaino feia aparèixer el pressentiment que el partit es trencaria, però a poc a poc les alt-urgellenques han sabut imposar el tipus de joc que més els convenia. I gràcies a un Joventut Badalona molt erràtic des dels 4,60, han aconseguit la fita moral de donat la volta a l'electrònic.
I una vegada les alt-urgellenques han trobat el camí de la cistella, les d'Isaac Fernández semblaven imparables. Imposant l'encert exterior a la defensa zonal que plantejaven les badalonines, ara era el Cadí qui dominava damunt del parquet. Els dos equips exhibien un nivell similar a pista, i un darrer rampell de caràcter badaloní ha forçat un final de duel molt igualat.
Al final, amb 70-69 a l'electrònic i menys de 10 segons al rellotge de possessió, en una acció amb la pilota desviada per Shaylee Gonzales i que damunt mateix de la línia ha fregat Laura Howard, ha definit el partit. Els col·legiats han determinat que la pilota era per les badalonines, i amb una bona acció individual, Gnere Dembele ha tret dos tirs lliures que han deixat al Cadí La Seu sense l'opció de revalidar per cinquè any consecutiu el títol de Lliga Catalana.
