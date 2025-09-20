Hoquei Patins
L’Igualada Rigat es planta a la final de la Supercopa després de derrotar el Reus (3-5)
Els arlequinats signen un inici fulgurant, Pascual i González debuten amb gol i Arnau Martínez brilla sota pals
El Barça serà el rival diumenge, a les 12.15 hores, després de superar el Liceo per 5-2
L'Igualada Rigat ha viscut aquest dissabte una tarda èpica a Les Comes. Davant un pavelló ple i amb la responsabilitat de jugar a casa, els arlequinats han superat el Reus Deportiu per 3 a 5 i s’ha guanyat el bitllet per a la final de la Supercopa d’Espanya, que es disputarà diumenge (12.15 h). El seu rival serà el Barça, que ha superat el Liceo per 5-2.
L’arrencada ha estat immillorable. En només cinc minuts, els igualadins ja dominaven 0-2 gràcies a les dianes de Marc Carol (2’) i Guillem Llorens (5’). El Reus, però, no ha trigat a reaccionar amb l’olfacte de Martí Casas, que primer ha retallat diferències en superioritat (8’) i, de penal, ha empatat el matx (13’). Quan semblava que els roigs-i-negres havien capgirat la inèrcia, el capità Roger Bars ha tornat a avançar els de Marc Muntané des del punt de penal (18’).
Els nous fitxatges responen
El gol de Bars ha encarrilat el partit cap a una fase trepidant abans del descans. El nou fitxatge Matías Pascual, ovacionat en la seva estrena oficial amb la samarreta retro dels 75 anys, ha fet el quart gol (22’) en una acció que ha encès Les Comes. A la represa, l’altre debutant, Marc González, ha pescat una bola dins l’àrea per signar el cinquè (31’), certificant que els reforços arlequinats han aterrat amb força.
El Reus, lluny de rendir-se, ha assetjat la porteria d’Arnau Martínez. El porter igualadí s’ha erigit en un mur amb aturades de mèrit que han desesperat els locals. A sis minuts pel final, Martí Casas ha completat el seu hat-trick particular (44’), i els de Jordi Garcia han arriscat fins i tot sense porter en els últims dos minuts, però el marcador ja no s’ha mogut.
Un triomf simbòlic
La victòria té una càrrega especial: els igualadins tornen a disputar una final estatal d’alt nivell i ho fan amb un projecte renovat que combina l’ambició dels nous fitxatges amb el lideratge del vestidor consolidat.
Demà, Les Comes tornarà a viure una cita històrica. L’Igualada Rigat buscarà aixecar la Supercopa davant Barça o Liceo i posar el seu nom en majúscules al panorama estatal de l’hoquei.
En l'altre partit, el Barça s'ha desfet del Liceo per 5-2 en un partit en què s'han avançat amb gols de Marc Grau i Ferran Font. Els gallecs han reduït la distància mitjançant Saavedra i, posteriorment, Dava Torres també ha minimitzat el gol de Barroso, però Aragonès i Pablo Álvarez han sentenciat amb dues anotacions més.
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- La policia va tardar menys de dues hores a detenir la multireincident de Manresa en rebre l'ordre del jutjat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra