Super Copa
Un CB Artés sòlid suma el segon seguit, a casa, contra el Sant Nicolau (63-54)
Els d’Oriol Sensat fonamenten la victòria contra gràcies a una gran posada en escena i firmen el debut ideal a la categoria
Nil Brià esdevé la figura estrella amb 32 punts
El CB Artés no podia desitjar un millor inici en el seu debut a Super Copa. Després de tombar el Club Bàsquet Santfeliuenc a domicili en la primera jornada, els bagencs van fer gaudir de valent l’afició en l’estrena a casa davant el Salas CE Sant Nicolau (63-54).
Els d’Oriol Sensat van entrar molt forts al partit, amb una gran posada en escena que els va fer adquirir una renda de catorze punts al final del primer període que van anar administrant en la resta de la confrontació. De fet, el primer va ser l’únic tram que van guanyar els artesencs.
Després d’obtenir una còmoda renda de divuit a l’inici del segon període, els locals van deixar de prémer l’accelerador, fet que va contribuir a una lleu i gradual recuperació dels sabadellencs. Al final del darrer quart es van arribar a situar a vuit punts, però en cap moment van ser capaços de qüestionar el triomf de l’Artés. La figura estrella pels del Bages va ser Nil Brià, autor d’uns meritoris 32 punts en un matx de marcador escàs.
El CB Artés intentarà mantenir la seva imbatibilitat el pròxim dissabte a la pista del JAC Sants Barcelona, que dels dos partits n’ha guanyat un i n’ha perdut un altre.
