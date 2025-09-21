El Barça també goleja el Getafe (3-0) i es manté a roda del Madrid
Els blaugrana es fan forts al Johan Cruyff i superen els madrilenys amb gols de Ferran (2) i Olmo
Tercera victòria consecutiva sense Lamine Yamal a l’alineació
Joan Garcia manté la porteria a zero, en una nit en què a penes ha d'intervenir
El Barça va guanyar el Getafe amb gols de Ferran (2) i Olmo en un partit intel·ligent, en què van saber desmuntar el joc incòmode i subterrani plantejat per José Bordalás, jugat sota la pluja. Els blaugrana sumen tres punts més i es mantenen a roda del Reial Madrid, amb ple de triomfs.
Fa un any, els blaugrana sense Lamine Yamal a l’alineació van encadenar una derrota contra la Reial Societat (1-0), un empat contra el Celta (2-2) i una derrota contra l’Atlètic de Madrid (1-2). En aquesta, sense el seu flamant dorsal 10, suma tres victòries consecutives tan brillants com convincents contra València (6-0), Newcastle (1-2) i Getafe.
En la segona setmana de tres partits i enmig de la tongada de 5 partits en quinze dies, era previsible que Hansi Flick introduís rotacions. En va fer en totes les línies tot i que, probablement, va haver de fer un canvi més de les que desitjava. Va haver de recórrer per la parella de centrals de l’empat a Vallecas, Christensen i Èric Garcia, al mig del camp va introduir Olmo i va treure de la davantera Rashford, que va ser el castigat per fer tard a la sessió d’activació.
El Getafe de José Bordalás va plantejar el partit lleig i brut de sempre, amb entrebancs i pèrdues de temps contínues. El públic del Johan Cruyff s’hi entretenia comptant els segons que trigaven els madrilenys a reprendre el joc. Els blaugrana n’eren conscients i posaven ritme per no caure en el parany. S’apreciava amb la pressa amb què reiniciaven les jugades, fos des del fora de banda o d’una falta al mig del camp. O al peu d’una targeta groga (Raphinha) per no esperar el xiulet de l’àrbitre.
Ara: la millor recepta havia de ser posar-se per davant en el marcador. Al quart d’hora, Raphinha va dibuixar una passada en diagonal per a Olmo qui, amb un cop d’esperó delicat, va deixar Ferran amb avantatge per rematar de primera i batre Soria. Tres tocs per trencar la teranyina del Getafe i la tàctica de Bordalás.
Amb l’1 a 0 no n’hi va haver prou per moure les martingales de Bordalás. Eric va convertir un rebuig en una passada a Raphinha. El brasiler, molt concentrat, va tenir pausa per mantenir-se a camp propi i sortir amb avantatge i visió per cedir la pilota a Ferran, que no va fallar davant la sortida de Soria.
I amb el 2 a 0 i superats pel joc dels blaugrana, amb Soria salvant el tercer a xut creuat de Lewandowski i el travesser evitant el hat trick de Ferran, els madrilenys van optar per embrutar el joc. Koundé es va endur tres puntades de tres jugadors diferents. Van estar a punt de provocar la tangana que pretenien, amb Raphinha pel mig i amb una groga.
Flick va deixar el brasiler a la banqueta a la mitja part per evitar mals majors i va fer entrar Rashford. Amb mitja part de càstig, ja n’hi ha prou. També Bordalás va sacsejar l’onze amb tres canvis de cop. La correcció va sorprendre els blaugrana que es van veure superats en els primers minuts de la represa.
Va trigar un quart d’hora a respondre-hi, Flick. Casadó i Fermín van entrar per Ferran i De Jong, com si el tècnic volgués compensar l’energia que semblava haver-se aigualit. L’efecte, va ser immediat. Casadó va passar en profunditat a Rashford i la seva cessió enrere la va transformar Olmo. I el Getafe, va abaixar els braços. Ni alçar-los tímidament quan va marxar Pedri, va (poder) fer.
