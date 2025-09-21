El Gimnàstic juvenil cau per la mínima a Tarragona (1-0)
Un gol dels locals al minut 2 deixa als manresans amb 0 punts en dos partits
El Gimnàstic de Manresa va caure per la mínima al camp del Gimnàstic de Tarragona (1-0) després d'anar tot el partit per darrere en el marcador. Amb aquest resultat, els manresans es mantenen amb zero punts després de dues jornades i se situen a la cua de la classificació, empatats amb el Racing Zaragoza. Els tarragonins es col·loquen cinquens, ja que van empatar a la primera jornada.
L'equip manresà, que acumula moltes baixes, va trobar-se en una de les primeres jugades del partit amb el gol en contra. Una passada al porter va quedar curta i el tarragoní Isaac Vidal va caçar la pilota i va superar Oriol Dalmau per anotar l'únic gol de l'enfrontament.
Els manresans no van abaixar el cap i van anar a la recerca de l'empat, però es van trobar amb un equip rocós que es defensava molt bé a darrere. Tot i tenir alguna ocasió de perill i dominar a plaer la pilota, els escapolats van tenir moltes dificultats per aproximar-se a la porteria de Pere Sánchez i empatar el partit.
La segona part va tenir un guió similar a la primera, amb els bagencs lluitant per marcar davant un rival que se sentia còmode a darrere i que no va tenir pràcticament ocasions per a sentenciar el partit. El Gimnàstic va poder anotar, però no van aconseguir trencar el fortí tarragoní i es van quedar amb les mans buides.
La setmana que ve, intentaran aconseguir els primers punts de la temporada a casa, contra el Sabadell. Els vallesans porten tres punts després d'haver superat a l'Osca (1-0) aquesta jornada.
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA: Sanchez, Subirats, Adell, Angles (Ramírez 53’), Gomera (Martínez 76’), P. Navarro, Gotarra, M. Navarro (Kante 53’), Vidal, Ribera (Knidil 61’) i Ribes (Belvis 76’).
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Dalmau, Olivencia (Vives 73’), Arnau (Martínez 73’), Monsó, Fotin (Urcan 73’), Masdevall (Deluchi 53’), El Haimir (Hablili 53’), Betancourt, Sannoh, Guerra i Domínguez.
ÀRBITRE: Salvador Morros, auxiliat per Miquel del Valle i Lucas Gil.
GOLS: 1-0 Vidal min 2.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Els Bombers ajuden a evacuar 27 persones de l'estació superior del funicular de Sant Joan a Montserrat
- Una doble esllavissada talla l’accés per carretera a Montserrat
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma