El Gimnàstic juvenil cau per la mínima a Tarragona (1-0)

Un gol dels locals al minut 2 deixa als manresans amb 0 punts en dos partits

Els jugadors del Gimnàstic, en una foto d'arxiu / Arxiu/Mireia Arso

Lluc Grandia

Tarragona

El Gimnàstic de Manresa va caure per la mínima al camp del Gimnàstic de Tarragona (1-0) després d'anar tot el partit per darrere en el marcador. Amb aquest resultat, els manresans es mantenen amb zero punts després de dues jornades i se situen a la cua de la classificació, empatats amb el Racing Zaragoza. Els tarragonins es col·loquen cinquens, ja que van empatar a la primera jornada.

L'equip manresà, que acumula moltes baixes, va trobar-se en una de les primeres jugades del partit amb el gol en contra. Una passada al porter va quedar curta i el tarragoní Isaac Vidal va caçar la pilota i va superar Oriol Dalmau per anotar l'únic gol de l'enfrontament.

Els manresans no van abaixar el cap i van anar a la recerca de l'empat, però es van trobar amb un equip rocós que es defensava molt bé a darrere. Tot i tenir alguna ocasió de perill i dominar a plaer la pilota, els escapolats van tenir moltes dificultats per aproximar-se a la porteria de Pere Sánchez i empatar el partit.

La segona part va tenir un guió similar a la primera, amb els bagencs lluitant per marcar davant un rival que se sentia còmode a darrere i que no va tenir pràcticament ocasions per a sentenciar el partit. El Gimnàstic va poder anotar, però no van aconseguir trencar el fortí tarragoní i es van quedar amb les mans buides.

La setmana que ve, intentaran aconseguir els primers punts de la temporada a casa, contra el Sabadell. Els vallesans porten tres punts després d'haver superat a l'Osca (1-0) aquesta jornada.

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA: Sanchez, Subirats, Adell, Angles (Ramírez 53’), Gomera (Martínez 76’), P. Navarro, Gotarra, M. Navarro (Kante 53’), Vidal, Ribera (Knidil 61’) i Ribes (Belvis 76’).

GIMNÀSTIC DE MANRESA: Dalmau, Olivencia (Vives 73’), Arnau (Martínez 73’), Monsó, Fotin (Urcan 73’), Masdevall (Deluchi 53’), El Haimir (Hablili 53’), Betancourt, Sannoh, Guerra i Domínguez.

ÀRBITRE: Salvador Morros, auxiliat per Miquel del Valle i Lucas Gil.

GOLS: 1-0 Vidal min 2.

