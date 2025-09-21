Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hoquei Patins | Supercopa d'Espanya

L’Igualada planta cara però cau a la final de la Supercopa contra un Barça més efectiu

Els arlequinats competeixen de tu a tu en una gran primera part, però els blaugrana aprofiten errors locals per sentenciar (1-3) a Les Comes

Una acció de la final de la Supercopa disputada a Les Comes entre l’Igualada i el Barça

Una acció de la final de la Supercopa disputada a Les Comes entre l’Igualada i el Barça / @fedpatinaje / Xavi Garcia

Miti Vendrell

Igualada

L’Igualada Rigat cau aquest diumenge a la final de la Supercopa d’Espanya davant un Barça intractable (1-3) en un pavelló de Les Comes ple fins a la bandera. Els arlequinats planten cara i gaudeixen d’ocasions clares a la primera meitat, però la manca d’efectivitat i dues errades puntuals a la represa acaben decantant el títol a favor del conjunt blaugrana.

L’inici és vibrant i amb oportunitats a les dues porteries. L’Igualada arriba amb perill, però sense encert, i al minut 5 és el Barça qui colpeja primer: Marc Grau aprofita una transició ràpida per fer el 0-1. L’equip de Marc Muntané no s’arronsa i manté el pols amb un joc intens, amb un Arnau Martínez inspirat sota pals. El descans arriba amb un ajustat 0-1 i la sensació que els arlequinats són dins del partit.

Errors que es paguen cars

A la segona part, però, el Barça fa valer la seva experiència. Un error en la sortida de bola permet a Ignacio Alabart clavar el 0-2 (33’), i poc després una nova pèrdua acaba en el 0-3 d’Eloi Cervera (36’). En només tres minuts, la final es complica i es fa muntanya per als igualadins.

Tot i això, l’Igualada no abaixa els braços i, empès per l’afició, aconsegueix retallar diferències amb un gol de Marc González (42’). L’1-3 encén Les Comes i l’equip busca la remuntada fins al final, però el marcador ja no es mou.

Divendres, repeteixen rival

El Barça aixeca la Supercopa confirmant el seu favoritisme, però l’Igualada Rigat surt reforçat d’un cap de setmana que ha fet vibrar l’afició i ha evidenciat el pas endavant del projecte. Onze anys després de l’últim triomf contra els blaugrana, els arlequinats tornen a plantar-los cara en una final i alimenten la il·lusió d’un curs que es preveu apassionant.

El duel no s’atura aquí: aquest divendres (21 h), igualadins i blaugrana tornaran a veure’s les cares a Les Comes en la primera jornada de l’OK Lliga.

