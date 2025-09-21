L'Igualada supera el Sants en un partit molt seriós (2-0)
Els anoiencs dominen de cap a peus l'enfrontament i tenen diverses opcions per golejar davant d'un equip barceloní superat
L'Igualada va dominar de cap a peus i es va endur els primers tres punts de la temporada en superar el Sants (2-0). El conjunt anoienc va tenir múltiples ocasions de perill i va anul·lar els barcelonins.
El partit va començar amb domini de la pilota i amb les primeres ocasions. En un xut a porteria, un defensa visitant va fer mans a dins de l'àrea, però el llançament des dels 11 metres de Samaniego va marxar fora. Tot i això, els igualadins no es van rendir. Al minut 29, van tornar a tenir un penal per falta dins l'àrea que Monje va errar, però va caçar el refús del porter Zambrano i va anotar el primer gol del partit. A cinc minuts pel descans, una centrada lateral acabava morta dins l'àrea i Marcel Bellido era el més ràpid per empènyer la pilota a la xarxa.
Si la primera part va ser dominada per l'Igualada, la segona ho va ser encara més. Els locals van tenir el domini total de la pilota i van gaudir de múltiples ocasions. Els barcelonins van tenir molt poques ocasions i no van posar en perill els tres punts en cap moment. La més clara va ser a cinc minuts pel final, quan el porter de l'Igualada, Adrià Rojas, va fer una doble parada per a evitar el gol visitant.
CF IGUALADA: Rojas, Nsingani (A. Cuadras 46’), G. Cuadras (Banguero 89’), Bellido (Borrell 65’), Samaniego (Alvarez 65’), Sandoval (Fernandez 46’), Santana, Lobato (Sevilla 85’), Barrios, Carbó i Monje.
UE SANTS: Zambrano, Alarcón (Badia 85’), Cura, Lucea, Prat (Viñas 53’), Fernandez (Miñano 65’), Fabregat, Picón (Jabrayilov 53’), Santos, Albiol i Lucero (Perez 75’).
ÀRBITRE: Gerard Creus, auxiliat per Edgar Boix i Edgar Sanchez.
GOLS: 1-0 Monje min 29, 2-0 Bellido min 40.
