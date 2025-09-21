Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lliga Catalana

El Manresa CBF venç el GEIEG Pacisa (59-53) i es classifica per a la Final a Quatre

Les bagenques sotmeten el conjunt gironí amb un gran tram final i firmen el dos de dos en la fase prèvia

Carla Ortas iniciant l’execució d’un tir des de sota la cistella

Carla Ortas iniciant l’execució d’un tir des de sota la cistella / Oscar Bayona

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Manresa CBF serà un dels quatre classificats per la Final a Quatre de la 22a Lliga Nacional Catalana Femenina 2. L’equip dirigit per Marc Rovirosa va vèncer el segon partit de la fase prèvia del grup 1 contra el GEIEG Pacisa, al Nou Congost, després de firmar un gran tram final del darrer període.

Aquest triomf i l’assolit la setmana anterior a la pista del Talenom Boet Mataró (45-72) permeten a les manresanes obtenir el bitllet per ser a unes semifinals que es jugaran a Llinars del Vallès -capital del bàsquet femení aquest 2025- el pròxim cap de setmana. Els altres classificats són el Romakuruma UE Mataró, del grup 2; el Segle XXI, del grup 3; i el GEIEG Pacisa com a segon millor classificat global dels tres grups.

Precisament, contra el conjunt gironí les jugadores de Rovirosa es jugaven el primer lloc després que els dos equips superessin el Talenom Boet Mataró.

El duel va ser força igualat des de l’inici, amb un intercanvi de cops que impossibilitava grans diferències. En el primer període, les visitants van entomar la iniciativa transcorreguts els primers cinc minuts. Un avantatge que van mantenir fins ben arribat l’equador del segon període. Llavors, un triple de Sall, una cistella d’Ortas, diversos tirs lliures i un darrer bàsquet de dos d’Almasque van impulsar de cinc les manresanes al descans.

La igualtat també va presidir la represa. Les gironines van gestionar millor un pobre tercer període per obtenir una mínima renda de tres punts abans d’encarar l’últim quart. Va ser en aquest moment quan va aparèixer la figura clau de Mariona Teixidó, autora de 16 punts, la meitat dels quals en el darrer període. Entre ella, Sall i Ribera van firmar un parcial de 13-0 per passar del 46-51 al 59-51 en els últims set minuts del partit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents