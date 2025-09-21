Lliga Catalana
El Manresa CBF venç el GEIEG Pacisa (59-53) i es classifica per a la Final a Quatre
Les bagenques sotmeten el conjunt gironí amb un gran tram final i firmen el dos de dos en la fase prèvia
El Manresa CBF serà un dels quatre classificats per la Final a Quatre de la 22a Lliga Nacional Catalana Femenina 2. L’equip dirigit per Marc Rovirosa va vèncer el segon partit de la fase prèvia del grup 1 contra el GEIEG Pacisa, al Nou Congost, després de firmar un gran tram final del darrer període.
Aquest triomf i l’assolit la setmana anterior a la pista del Talenom Boet Mataró (45-72) permeten a les manresanes obtenir el bitllet per ser a unes semifinals que es jugaran a Llinars del Vallès -capital del bàsquet femení aquest 2025- el pròxim cap de setmana. Els altres classificats són el Romakuruma UE Mataró, del grup 2; el Segle XXI, del grup 3; i el GEIEG Pacisa com a segon millor classificat global dels tres grups.
Precisament, contra el conjunt gironí les jugadores de Rovirosa es jugaven el primer lloc després que els dos equips superessin el Talenom Boet Mataró.
El duel va ser força igualat des de l’inici, amb un intercanvi de cops que impossibilitava grans diferències. En el primer període, les visitants van entomar la iniciativa transcorreguts els primers cinc minuts. Un avantatge que van mantenir fins ben arribat l’equador del segon període. Llavors, un triple de Sall, una cistella d’Ortas, diversos tirs lliures i un darrer bàsquet de dos d’Almasque van impulsar de cinc les manresanes al descans.
La igualtat també va presidir la represa. Les gironines van gestionar millor un pobre tercer període per obtenir una mínima renda de tres punts abans d’encarar l’últim quart. Va ser en aquest moment quan va aparèixer la figura clau de Mariona Teixidó, autora de 16 punts, la meitat dels quals en el darrer període. Entre ella, Sall i Ribera van firmar un parcial de 13-0 per passar del 46-51 al 59-51 en els últims set minuts del partit.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà