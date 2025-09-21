El Solsona empata sense gols en un partit passat per aigua (0-0)
La forta pluja frena els solsonins quan estaven en el seu millor moment
El Solsona es va veure frenat per la pluja i no va aconseguir superar l'AEM de Lleida (0-0) en un partit intens. L'inici va ser igualat i molt competit, amb el conjunt d'Abel Martínez ben situat defensivament i, en atac, tenint diverses ocasions i veient com un gol era anul·lat per fora de joc. Els del Segrià no es quedaven de braços plegats i tenien diverses ocasions, com un xut que es va estavellar al travesser. Tot i això, cap dels dos equips es va imposar i ni va tenir massa opcions de gol.
A la segona part, en canvi, l'equip solsoní va començar molt millor, amb domini i les millors accions, com un pal i un travesser, entre d'altres. Quan semblava que havia de caure el gol dels locals, va començar a caure una forta pluja que va frenar el partit i el bon moment solsoní. Sota la intensa precipitació, el partit es va enfangar i era molt complicat tenir opcions de perill. Cap dels dos equips van tenir masses més opcions i el partit va acabar sense gols.
CF SOLSONA: Figueras, Sánchez (Caball 54’), Barniol, Vendrell (Dahmnani 54’), Al Baitar, Melnikas, Ferrer (Plans 70’), Espuga, Cardona (Pérez 81’), Vazquez i Molina.
SE AEM LLEIDA: Losada, Nadal, Serrano (Castro 70’), Baye, Perisé (Roselló 81’), Laghrissi, Morales (Carrau 75’), Marsa, Carrau, Guallar i Fadurdo (Rabasa 75’).
ÀRBITRE: Carles Salsé, auxiliat per Eloi Sánchez i Jordi Valls.
GOLS: No n’hi va haver.
