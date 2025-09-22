La Pirinaica apel·la la denegació de la cautelar després d'excloure'l de la Lliga Elit
Argumenta que la Federació Catalana de Futbol no li va concedir dret d'audiència
La vacant deixada pel Som Maresme es va atorgar al Santfeliuenc, en detriment del club manresà
El FC Pirinaica ha presentat un recurs al Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol (FCF), després que el Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva li denegués el 18 de setembre la mesura cautelar i no suspengués l'inici de la Lliga Elit. El fons del conflicte és la decisió de la FCF d'atorgar la plaça que hi deixava vacant el Som Maresme al Santfeliuenc en detriment de la Pirinaica.
La Federació Catalana va excloure el Som Maresme (l'antic Badalona Futur) de la competició quan aquest equip, que ja havia estat descendit de Tercera Federació a Lliga Elit per la Federació Espanyola, no va satisfer el deute de 73.000 euros en què havia incorregut. La plaça que va deixar vacant la va atorgar al Sanfeliuenc en considerar que era "el millor equip no ascendit" de la Primera Catalana.
En canvi, el club manresà consideren que són ells "el millor equip no ascendit", atès que van ser els qui van obtenir "més punts" dels tres equips participants en la promoció d'ascens que no la van guanyar (59 per 54 el Santfeliuenc i 51 l'Argentona) i perquè van ser l'equip finalista del play-off d'ascens, que va perdre contra el Júpiter.
La clau de volta del recurs d'apel·lació es refereix al fet que el Reglament General de la FCF, a diferència del que sí que estableix el de la Federació Espanyola, no regula específicament com s'ha de determinar "el millor equip no ascendit" quan s'ha de dirimir entre equips de diferents grups. Mentre l'ens federatiu espanyol especifica la posició final a la lliga regular (el Santfeliuenc va quedar en segona posició i la Pirinaica en tercera posició), el reglament català no ho determina específicament.
A partir d'aquí, el recurs presentat per la Pirinaica al Comitè d'Apel·lació denuncia que la Federació Catalana no li va donar "dret a audiència" tot i saber des de juliol que estarien interessats en la vacant a la Lliga Elit en cas de produir-se.
A més, també acusa la Federació de "deixadesa" per no haver tramitat amb prou diligència el seu recurs i haver esperat a fer-ho dos dies abans que comencés la competició, i d'entrar en "un evident conflicte d'interessos" perquè "el president del club beneficiari, el FC Santifeliuenc, [Alberto Prieto] ha estat molt temps cap de gabinet de la presidència de la FCF".
Es dona la circumstància, com recull el recurs de la Pirinaica, que el Santfeliuenc va comunicar a través de les seves xarxes socials que li havien concedit la plaça vacant a la Lliga Elit, "tres dies abans que ho comuniqués la mateixa FCF".
La Pirinaica sol·licita al Comitè d'Apel·lació de la FCF que "estimi la mesura cautelar, consistent en la suspensió de a decisió de cobrir la vacant de la Lliga Elit amb el FC Santfeliuenc i la suspensió provisional de la Lliga Elit, fins que es resolgui amb caràcter ferm la reclamació instada per la Pirinaica".
Tant la Lliga Elit com la Primera Catalana en què milita la Pirinaica van disputar la primera jornada aquest cap de setmana passat.
