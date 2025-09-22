Kosuke Kitajima: Llegenda japonesa de l’aigua a cop de braçada
Avui fa 43 anys un dels nedadors més dominants de la primera dècada del seu segle. Kosuke Kitajima va revolucionar l’especialitat de la braça. Al Japó, el seu país, era considerat un semidéu. Però la seva evolució també va demostrar la necessitat, sovint, de trobar-te pedres al camí per seguir millorant.
Kitajima es va haver de superar a ell mateix per convertir-se en el primer nedador del seu país que guanyava títols olímpics en dos Jocs consecutius, els d’Atenes 2004 i els de Pequín 2008, des que ho fes Yoshiyuki Tsuruta, també en braça, el 1928 i el 1932. El seu debut en uns Jocs havia arribat abans, a Sydney 2000, i ja va donar senyals de la seva capacitat en quedar quart en l’hectòmetre, a només 43 segons del podi. En aquella cursa, l’italià Domenico Fioravanti va batre el rècord olímpic, amb 1.00.46. De fet, el tercer d’aquella cursa, el rus Roman Sludnov, encara trigaria gairebé un any en convertir-se en el primer home que baixava del minut en l’especialitat (59.97).
Kitajima, de 18 anys aleshores, esclataria en els Jocs Asiàtics del 2002, en què va trencar el rècord del món de l’estatunidenc Mike Barrowman baixant, per primer cop, de la barrera dels 2 minuts i 10 segons en els quatre llargs a la piscina. La seva evolució era constant i va superar el rècord dels 100 l’any següent (59.78) abans d’afrontar els Jocs d’Atenes. Allà, la gran rivalitat era contra un altre nedador dels Estats Units, Brendan Hansen, amb qui s’intercanviaven plusmarques. De fet, Hansen havia batut tots dos rècords abans d’anar a la ciutat grega. Això va encendre la competitivitat del nipó, que en la final va emergir com un tauró després del viratge i va endur-se el seu primer or. També guanyaria els 200, tot i que la federació internacional va estar a punt de desqualificar-lo per l’anomenada puntada de peu de dofí que feia quan girava. Després dels Jocs, la regla va ser canviada justament per culpa seva.
Però la seva més gran rivalitat arribaria quatre anys després, a Pequín. L’adversari en els 100 era el noruec Alexander Dale Oen, qui va batre en les semifinals el rècord olímpic amb 59.16. Posteriorment, Kitajima declararia que allò el va motivar ja que «només puc competir quan dins del meu cor crema la passió». La resposta va ser clara a la final, en què es va convertir en el primer home que baixava dels 59 segons amb un registre de 58.91. Seria el seu últim rècord universal.
Quatre anys després, però, algú com ell que s’alimentava de les grans rivalitats rebria un gran cop. Oen va morir d’un infart mentre s’entrenava, amb només 26 anys, dos mesos abans dels Jocs Olímpics de Londres. El japonès va manifestar que aquest fet li havia deixat «un gran buit al cor». A la capital britànica ja no era dominador de les seves proves. En els 200 va ser quart, en una cursa en què l’hongarès Daniel Gyurta va batre el rècord mundial. En els 100 va quedar cinquè i el registre va ser batut pel sud-africà Cameron van der Burgh. Però els seus companys el van ajudar a ser bronze en el relleu 4x100, completar tres Jocs al podi i engrandir la seva llegenda.
