El pierenc Toni Bou i l'urgellenca Laia Pi guanyen el Trial de les Nacions
Redacció
El pierenc Toni Bou continua engreixant el seu palmarès únic i, qui sap, si irrepetible. Aquest cap de setmana va guanyar amb els pilots Jaime Busto i Gabriel Marcelli el prestigiós Trial de les Nacions, disputat a Tolmezzo (Itàlia). És el 20è títol per a Bou en aquesta competició, que afegeix als 38 títols mundials que té, 19 a l’aire lliure i 19 indoor.
L’equip espanyol, liderat pel pilot de Piera, va ser molt superior als seus rivals. Va acumular 30 punts, pels 79 d’Anglaterra i els 85 d’Itàlia. Espanya suma 31 Trials de les Nacions, els últims 21 de manera consecutiva. Bou ha format part de la selecció espanyola en vint ocasions, i en totes l’ha guanyat.
«Sempre és una competició especial i l’hem gaudit des de la primera jornada», va explicar Toni Bou, que va afegir que «ara ens enfocarem al pròxim repte, que és el Mundial d’X-Trial».
La primera prova del Mundial d’X-Trial 2026 serà el 4 d’octubre a Andorra.
Triomf per a Laia Pi
L’urgellenca Laia Pi, juntament amb la terrassenca Berta Abellan i la càntabra Daniela Hernando també van guanyar la prova femenina, tot i que de manera molt més ajustada.
De fet, van acabar empatades a punts amb Itàlia i es van imposar pel nombre major de zeros. Les amfitriones van presentar un recurs, que va ajornar la proclamació del resultat final.
Les mateixes tres pilots van quedar en tercera posició l'edició passada, disputada a Pobladura de las Regueras (Lleó).
