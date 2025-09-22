Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Voleibol | Lliga Catalana de Divisió d'Honor

L’AE Vòlei Manresa queda segon i jugarà la Fase Plata

Els manresans van guanyar el CN Sabadell i van perdre contra el CEVOL Torredembarra, guanyador del triangular i classificat per a la Fase Final d’Or

Guillem López esmaixa per superar el bloqueig del defensor del CN Sabadell

Jordi Badia Perea

Manresa

L’AE Vòlei Manresa va quedar en segona posició del triangular disputat entre el CN Sabadell i el CEVOL Torredembarra aquest dissabte a la pista de l’Ateneu Les Bases de Manresa, corresponent a la primera fase de la Lliga Catalana de la Divisió d’Honor masculina. Amb aquest resultat, els manresans disputaran dissabte que ve la Fase Final de Plata.

L’AE Vòlei Manresa va començar amb una victòria clara contra el CN Sabadell, a qui van vèncer per 3 - 0, amb parcials de 25-11, 25-20 i 25 21. «Vam començar amb uns certs dubtes, però de seguida l’equip es va refer, va saber reaccionar i es va acabar imposant de manera solvent i prou còmode», va explicar a Regió7 el seu entrenador, Dídac Martínez.

En el segon partit, els vallesans van perdre també per un 3 a 0 final que no reflecteix la igualtat que hi va haver entre els dos conjunts i que sí que s’observa en els parcials de 25-23, 25-20 i 26-24.

El partit decisiu va enfrontar els bagencs amb els tarragonins. «Vam fer un bon partit, amb un nivell competitiu alt, però vam cometre massa errors, tant en el servei com en la definició dels atacs», va resumir Dídac Martínez, per explicar la derrota per 2 sets a 1.

El CEVOL Torredembarra va guanyar l’AE Vòlei Manresa per 2-1, amb parcials de 20-25, 25-17 i 9-25.

El cap de setmana que ve es disputaran les fases finals de la Lliga Catalana de Divisió d’Honor, la segona categoria del voleibol català, per sota de la Superdivisió.

Fases Or, Plata i Bronze

La Fase Final d’Or la disputaran els primers classificats dels tres grups en què es van dividir els nous equips catalans que militen a la Primera Divisió masculina, la tercera categoria del voleibol espanyol. La final per al títol la jugaran el CV Reus, el CEVOL torredembarra i l’Hidropres CEV L’Hospitalet.

La Fase Final de Plata, que es jugarà a la pista de l’Ateneu Les Bases dissabte a la tarda, amb l'ordre dels partits per decidir, entre el CV Monjos, l’AE Vòlei Manresa i el CV Olot.

I la Fase de Bronze la jugaran els tres darrers classificats dels Grups A, B i C, que són el CV Barberà, el CN Sabadell i el Vòlei els Arcs, respectivament.

L'entrenador Dídac Martínez dona instruccions als seus jugadors

A punt per a la Lliga

El president i entrenador de l’Associació Esportiva Vòlei Manresa va valorar positivament els resultats i el joc desplegat en aquesta primera competició oficial contra els equips que es trobarà a la lliga espanyola de Primera Divisió.

La competició començarà el 5 d’octubre. Els manresans la iniciaran visitant, precisament, el CN Sabadell. El primer partit a casa el jugaran l’11 d’octubre, contra el CVS Tren de Sóller. Els altres equips del grup B són el CV Monjos, CV Olot, CV Pòrtol, CEVOL Torredembarra, CV els Arcs, Indescar Saragossa, CV Reus, CEV L’Hospitalet i CV Barberà.

L’objectiu dels manresans és competir per una de les dues primeres places que donen accés a la promoció d’ascens.

