L'Ajuntament no autoritza obrir el Camp Nou perquè encara incompleix mesures de seguretat i accessibilitat
Bonet diu que es prioritza la seguretat del públic però no trigaran ni un minut més del necessari a permetre l'obertura
Pol Solà (ACN)
L'Ajuntament de Barcelona no donarà de moment la llicència de primera ocupació al Camp Nou perquè l'estadi encara té força deficiències en matèria de seguretat i accessibilitat. Tot i la petició del club, el consistori sosté que alguns informes de final d'obra no coincideixen amb la llicència d'obres que es va atorgar abans de començar ni amb la construcció finalment realitzada. Tot i que es considera que ja s'està en l'últim tram de la primera fase, que permetria accedir-hi a 27.000 espectadors, els serveis municipals no donen cap data d'obertura perquè és el club qui ha d'arreglar les deficiències.
El cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, ha detallat algunes de les principals deficiències o irregularitats greus, com alguns recorreguts d'evacuació massa estrets o interromputs per tanques d'obres, algunes baranes no prou segures, deficiències en la senyalització d'emergències, escales mal acabades o la impossibilitat dels vehicles d'emergències de donar la volta completa a l'estadi. Massagué ha remarcat que els seus equips treballen amb el màxim "rigor" possible. Fonts municipals han assegurat que "amb la seguretat no es negocia".
Fonts municipals recorden que és l'obra més important que hi ha a la ciutat, i que cada divendres hi ha una reunió de coordinació entre les dues parts per dialogar sobre els problemes que van sorgint. No obstant això, les mateixes fonts asseguren que es prioritzarà la seguretat, sobretot pel que fa a l'evacuació del públic i les emergències. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha dit que el consistori vol que el Camp Nou s'obri com més aviat millor, però "amb èxit", i sempre prioritzant la seguretat dels espectadors i la legalitat i el rigor de les inspeccions tècniques municipals. Per això, ha ofert la màxima col·laboració al club. Quan hi hagi una nova petició per part del Barça amb les deficiències esmenades, l'Ajuntament assegura que farà la inspecció tan ràpidament com es pugui.
Les mateixes fonts argumenten que la complexitat de l'obra es veu agreujada pel fet que s'anirà obrint l'estadi a poc a poc, fase a fase, mentre encara s'hi treballa. Perquè l'Ajuntament concedeixi la llicència de primera ocupació i es pugui obrir l'estadi al públic cal que coincideixin la llicència inicial d'obra, el certificat final d'obra, l'informe favorable de l'Entitat Col·laboradora de l'Administració i l'obra realment construïda, cosa que actualment no passa. Per això, els tècnics municipals fan inspeccions i enumeren les incidències o irregularitats que troben.
Les principals deficiències actuals són de seguretat, però el consistori admet que ja s'està a la part final de la primera fase de les obres, que permetria encabir 27.000 espectadors a la tribuna i al Gol Sud.
Posició del Barça
Consistori i club s'han reunit aquest dimarts. El Barça ha organitzat una visita amb periodistes a les instal·lacions en obres i el seu president, Joan Laporta, ha assegurat que l'estadi ja es pot obrir, que és segur i que "la pilota és a la teulada de l'Ajuntament". Després de les declaracions de Bonet aquesta tarda, el club ha fet un comunicat en el qual assegura que el club "continua treballant per obtenir els permisos administratius necessaris per a l’obertura de l’Spotify Camp Nou en pròximes dates. En aquest marc, el FC Barcelona ja ha lliurat tota la documentació corresponent a la comunicació de primera ocupació de la Fase 1A (Tribuna i Gol Sud), així com les respostes a les observacions documentals que l’Ajuntament de Barcelona ha traslladat fins ara. Actualment, el Club està treballant en les noves esmenes que el consistori ha compartit avui".
A més, el partit de diumenge que ve contra la Reial Societat es jugarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Finalment, La Lliga li ha permès avançar l'horari a les 18.30 hores perquè la sortida dels aficionats no coincideixi amb el Piromusical de la Mercè, previst a les 10 de la nit a l'avinguda Maria Cristina. Preguntada per aquesta coincidència, Bonet ha dit que l'Ajuntament reforçarà els dispositius de seguretat i mobilitat per poder atendre correctament els dos esdeveniments. El pròxim partit que el Barça podria jugar al Camp Nou seria dissabte 18 d'octubre contra el Girona.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
- Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- L'endemà del temporal: una pedra talla durant una hora la linia d'FGC de Manresa a Barcelona