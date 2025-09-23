Bàsquet | Copa Catalunya
Un Petropintó ASFE rejovenit afronta amb il·lusió el nou curs
La plantilla del conjunt bagenc, que inicia aquest cap de setmana la lliga, tindrà una mitjana d’edat de 21 anys i el nou tècnic, Sergi Hormigo, agafa el relleu de Màrius Bonjorn al capdavant de l’equip amb tot just 24 anys
«Afronto aquest repte amb moltes ganes i il·lusió». Amb aquestes paraules el nou tècnic del Petropintó ASFE, Sergi Hormigo (Cardona, 2001), expressava la sensació general que es viu a l’entitat bagenca abans de començar el curs a Copa Catalunya.
Amb una plantilla que tindrà una mitjana d’edat de 21 anys i un entrenador molt jove, les santfruitosenques miraran de rendibilitzar amb bons resultats la transició generacional que han experimentat aquest estiu.
«Hem tingut un canvi generacional molt gran. Veníem d’una estructura de cinc jugadores bastant sòlides que ja sabien que era viure ascensos i descensos. Tenien un bagatge que les joves no tenen. Ara mirarem de jugar amb més ritme i ser un equip més dinàmic. La jugadora més veterana té 27 anys. Hem començat a treballar i tenim unes bases bones», va detallar el jove tècnic, Sergio Hormigo, a Regió7.
El curs passat el Petropintó ASFE va tancar el curs en novena posició amb 12 victòries i 14 derrotes. Una gran segona volta els va permetre eludir el descens de categoria i, fins i tot, acostar-se en algunes jornades a les cinc primeres places, les que donen dret a disputar la promoció d’ascens a a Supercopa.
Per aquest curs els objectius són incerts, a hores d’ara. «El projecte és nou. Nosaltres quan fem la plantilla pensem que la nostra serà la millor i, a partir d’aquí, competim. Sabem que hi haurà partits que ens sortirà creu, en d’altres sortirà cara, però el nostre objectiu és plantar cara a tots els rivals. Físicament, serem dels equips més petits, de menys alçada, però ho contrarestarem amb altres virtuts», va assenyalar el cardoní, que ha rellevat a Màrius Bonjorn al capdavant de l’equip.
El club sabia que li havia de donar l’oportunitat a Hormigo un cop es va conèixer que Bonjorn deixava el càrrec.
«Em va fer molta il·lusió. M’havia tret totes les titulacions necessàries i m’havia format, però no m’ho esperava», va reconèixer.
Sobre la seva joventut, assegura que «el que importa és el missatge, tenir clara la idea de joc i transmetre-la segons les jugadores que tens. Em veig preparat i tinc motivació».
En l’últim any, el cardoní establert a Sant Fruitós va entrenar el júnior interterritorial i, en les campanyes posteriors també havia dirigit equips minis i havia fet de tècnic ajudant al masculí i el femení A, entre altres experiències al currículum.
Tres cares noves
La plantilla de l’ASFE per al curs 2025-26 tindrà nou fitxes del sènior A: sis jugadores han estat renovades i s’han fet tres fitxatges. A més, incorporaran a la dinàmica del primer equip diverses jugadores del sènior B i alguna del júnior.
«Vam intentar fer altres incorporacions que no han sortit i hem prioritzat apostar per gent de la casa», va explicar Hormigo.
L’equip ha segellat les continuïtats d’Aina Albàs, Mireia Momotiuk, Aran López, Gemma Morros, Ariadna Fontanet i Laura Colldeforn. Ha incorporat la base del CB Vilatorrada Maria López; l’exterior manresana Anna Fornells, que ve de jugar les dues últimes temporades als Estats Units, i la interior Andrea Salas, que prové del CBF Manresa.
En relació amb aquests tres fitxatges, Hormigo va justificar-los assegurant que «buscàvem un perfil de jugadores que tingués ganes de treballar i millorar individualment, amb talent de sobres per la pista».
Els rivals del Petropintó ASFE a la lliga seran el Reus Ploms Salle, el Sant Gervasi, el CB Grup Barna B, el Bàsquet Safa Claror, el Joventut Les Corts, el CB Valls Dic, el CB La Vall d’en Bas, el Q2 Consultors CB Balaguer, l’Intersport Olaria-Samà Vilanova SAF, el Club Natació Terrassa, el Bàsquet Girona-Fontajau, l’Odontomed Jet Terrassa, el Fórmula SR-Lluïsos de Gracia.
