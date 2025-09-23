Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Laporta pressiona l'Ajuntament per reobrir ja el Camp Nou: "La pilota està a la seva teulada"

El president blaugrana assegura que "La Liga, la UEFA i tots ens diuen que ja es pot jugar a l'Estadi"

Albert Guasch

Avui és dia de molt moviment al voltant del Camp Nou i la seva reobertura. D'una banda el club ensenyarà als mitjans de comunicació l'estat de l'estadi per demostrar, en paraules de Joan Laporta, que "ja es pot jugar amb seguretat per a tots". A la tarda l'Ajuntament ha convocat també els mitjans per oferir novetats rellevants sobre l'estadi en obres. Paral·lelament hi haurà una nova visita tècnica municipal a l'Estadi. I per obrir boca de la jornada, el president del FC Barcelona ha comparegut a Rac1 i Catalunya Ràdio per pressionar el Consistori. "No vull posar pressió a l'Ajuntament però tenen la pilota a la seva teulada. Com abans ens donin la llicència de primera ocupació, abans podrem anar-hi. Necessitem tornar com més aviat millor".

Laporta ha revelat que el FC Barcelona ha presentat finalment el Certificat de Final d'Obra de la fase 1A, la que permetria obrir Tribuna i Gol Sud per a 27.000 espectadors. "Hem seguit amb la normativa i estan presentats els certificats pertinents i totes les subsanacions que se'ns han demanat. El Camp Nou està per jugar. Ho ha dit la Liga i la UEFA i ens ho diuen tots", ha declarat.

Laporta, que ha tornat a les cinc del matí a Barcelona procedent de París, de la gala de la Pilota d'Or amb tota l'expedició blaugrana, ha assenyalat que en funció del que es digui a la reunió amb els tècnics municipals, "decidirem si el partit contra la Real Sociedad es juga al Camp Nou, al Johan Cruyff o Montjuïc. Tot apunta que serà a l'estadi olímpic perquè el dimecres també hi tenim el partit contra el PSG de Champions. Però si podem tornar al Camp Nou aquest diumenge millor".

