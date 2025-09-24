L'igualadí Marc Bernades obté plaça per a la final de Copa del Món de Skyrunning
Es classifica en setena posició a la prestigiosa Grigne Skymarathon disputada a la localitat italiana de Pasturo
Redacció
El corredor de muntanya Marc Bernades ha aconseguit plaça per disputar la final de la Copa del Món d’Skyrunning que es correrà el 8 de novembre, després d’acabar en setena posició a la Grigne Skymarathon, de Pasturo, a Itàlia.
Es tracta d’una prova de molt prestigi, en què hi participen els millors corredors del món. Són 43 quilòmetres amb més de 3.600 metres de desnivell positiu, molt exigent, amb forts pendents i trams aeris i tècnics.
L’atleta igualadí va completar el recorregut en 5 hores i 32 minuts, que li va valdre entrar en setena posició.
«Ha estat una cursa duríssima, amb pujades que semblaven no acabar mai i trams molt tècnics, però també increïblement bonica. He pogut mantenir un bon ritme i estic molt satisfet del resultat. Realment semblava un raid, des del km11 on s’havia de dur el casc fins al km28, ple de vies ferrades, canals equipades tant de baixada com de pujada», va declarar Bernades en finalitzar la prova.
Amb aquest resultat, l’anoienc ha sumat 50 punts molt valuosos de cara a la classificació de la Copa del Món de Skyrunning, on continua escalant posicions. Ara és dinovè. A més, li ha servit per obtenir plaça per la gran final que es disputarà el 8 de novembre.
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Una concursant d'OT sobre l'ús del català a la Catalunya central: 'És diferent que a Barcelona