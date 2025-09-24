LA SITUACIÓ DE L’ESTADI
La llum vermella al Camp Nou continua
L’Ajuntament de Barcelona va denegar el permís per obrir el camp aquest diumenge contra la Reial Societat com pretenia la directiva. El consistori va al·legar defectes en el recorregut d’evacuació. El partit es jugarà a Montjuïc.
El consistori al·lega que els incompliments són esmenables «amb celeritat»
Albert Guasch
A peu de gespa o amb mirada àmplia des de la segona graderia, l’Spotify Camp Nou mostra per dins un aspecte molt prometedor. La gespa està impecable, els seients proporcionen un colorit atractiu i la grada d’animació ocupa la seva parcel·la diferenciada al gol sud. Falten elements capitals, com la tercera graderia, la coberta 360% i els grans marcadors. I a la part subterrània, a la zona de vestidors o de llotja, es percep que es necessita encara una mica més que una capa de pintura. Però ja deixa entreveure que serà un estadi formidable. Si no fos perquè el futbol necessita públic, es podria assegurar que està a punt per acollir partits de l’equip de Hansi Flick.
La directiva de Joan Laporta creu, de fet, que ja s’hauria de disputar al Camp Nou el partit de diumenge vinent contra la Reial Societat, amb 27.000 espectadors entrant i sortint entre les monumentals grues. L’Ajuntament de Barcelona no hi està d’acord i ho va dir ben clar ahir a la tarda. És una qüestió de seguretat. El Barça, doncs, protagonitzarà una altra tornada al desitjat, serà a l’Estadi Lluís Companys de Montjuïc, del qual l’entitat blaugrana va creure acomiadar-se al maig.
En la jornada d’ahir es va visualitzar un pols pel relat a cara descoberta entre el FC Barcelona i l’Ajuntament. De bon matí el consistori va convocar una roda de premsa per a la tarda per contrarestar la visita dels mitjans de comunicació al Camp Nou organitzada pel club. Poc després Laporta va comparèixer davant els micròfons de RAC1 i Catalunya Ràdio per dir que el que veuríem els mitjans és que l’Estadi està llest per allotjar partits, que tota la documentació estava enviada i que esperava la llicència de primera ocupació ahir mateix. Apressava.
Diferents defectes
"Que no estigui plenament acabat no significa que no sigui segur", va assegurar per la seva banda Maria Elena Fort, vicepresidenta del Barça i responsable de l’Espai Barça, durant la visita. "No vull posar pressió a l’Ajuntament però tenen la pilota a la seva teulada. Necessitem tornar al més aviat possible per raons esportives i econòmiques", va dir. En realitat sí que posava pressió.
I l’Ajuntament, al seu torn, no es va arrugar i va tornar la pilota al Barça. "En el dia d’avui, encara hi ha deficiències que s’han traslladat al club que s’han d’esmenar", van expressar fonts municipals. "Les més importants són les de seguretat, on no podem fallar", van recalcar. L’Ajuntament va concretar que ha observat defectes en el recorregut d’evacuació per un incompliment de l’amplada de la via de sortida. En les revisions dels inspectors municipals "s’han detectat elements d’accessibilitat que són esmenables, però que afecten la seguretat i el trànsit d’evacuació". Com a exemples, va esmentar baranes que no arriben a l’altura exigida, una "mala senyalització de sortides d’emergència o que pot ser confusa" i "escales mal acabades que poden afectar la seguretat".
Aquestes fonts han calibrat que els defectes localitzats "tenen diferents nivells de complexitat", però van opinar que es poden resoldre "amb celeritat". De fet, van indicar que algun es pot arreglar d’un dia per l’altre. En tot cas, l’Ajuntament va evitar marcar un calendari per desencallar la llicència de primera ocupació que autoritzi que la pilota torni a rodar al Camp Nou.
