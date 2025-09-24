L'Ajuntament reconeix «l’esforç i la feina» del «millor ambaixador» de Manresa
El consistori rep al Saló de Plens l'equip campió de la Lliga Catalana
El president Josep Maria Herms afirma que l’’exit «no és cap miracle, sinó el resultat de la feina del dia a dia de tot el club»
L'alcalde Marc Aloy assegura que «aviat, anunciarem el ‘petit miracle’ de l’ampliació del Nou Congost»
"A la final, estava assegut al costat de l'alcalde de Badalona, Xavier Albiol. Només començar el partit, em va dir: guanyarem nosaltres. Ja ho veurem, li vaig respondre. A mig partit, em va dir: guanyarem nosaltres, però us ho mereixeu vosaltres. Li vaig respondre que encara quedava molt de partit. I, amb el partit acabat, ha dit: no hi pateixis més, guanyareu vosaltres".L’anècdota l’ha explicada l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, en el transcurs de la recepció que el consistori ha ofert aquest dimecres al vespre al Baxi Manresa amb motiu del títol de la Lliga Catalana aconseguit diumenge a Tarragona, a la final disputada contra el Joventut Badalona.
L’acte s’ha desenvolupat al Saló de Plens de l’Ajuntament perquè hi havia la voluntat d’omplir de “solemnitat” el reconeixement al “millor ambaixador de Manresa”, en paraules tant de l’alcalde com del regidor d’Esports Anjo Valentí. El Baxi Manresa hi ha assistit amb el president Josep Maria Herms, assegut al costat de l’alcalde, l’equip tècnic i la plantilla al complet, a més de membres dels diversos departaments del club. Entre el públic hi havia familiars dels jugadors i aficionats del Bàsquet Manresa.
L’Ajuntament ha lliurat un obsequi a cada membre de la plantilla i al club una reproducció de la farola de Crist Rei, actual plaça de Neus Català, on se celebren els títols.
El president Herms ha agraït en nom de tot el club ser rebuts al Saló de Plens i ha afirmat ser conscients del significat que té la Lliga guanyada “per al club i la ciutat de què, efectivament, ens en sentim ambaixadors”.
Però, més enllà dels agraïments i lloances mútues que han expressat tant l’alcalde i el regidor que han parlat en nom de l’Ajuntament com el president del club i l’entrenador Diego Ocampo i el capità Dani Pérez que ho han fet en representació del Baxi Manresa, els discursos han quedat marcats per la reivindicació del “treball i l’esforç”.
L’espurna l’ha encès Anjo Valentí quan, al final d’una intervenció en què ha afirmat que el Bàsquet Manresa “és una història d’èxit indissociable de la ciutat”, ha recordat una frase de Joan Creus que parlava “del miracle de sobreviure”. Si hi havia un guió preestablert, ha quedat esbocinat.
“Parlar de miracle, mai m’ha semblat afortunat perquè al darrere hi ha molt de treball i d’esforç per fer el que fem, per mantenir-nos a l’ACB”, ha assegurat el president Josep Maria Herms, que ha insistit que “aquest títol no és cap miracle, sinó la feina del dia a dia que fan els jugadors, l’equip tècnic, els treballadors, la directiva, la ciutat i l’afició”.
I tant el capità Dani Pérez com l’entrenador Diego Ocampo, que han parlat seguidament, han reblat el missatge. “Seguirem treballant i fent la feina en una temporada que serà molt complicada”, ha dit el capità. No ha promès títols, només treball i que “amb el suport de l’afició i les institucions”, anirà bé.
Diego Ocampo ha assegurat que a la Lliga Catalana han “descobert el camí” per afrontar “unes competicions difícils, com l’ACB i l’Eurocup”. Ha augurat “moments bons, i d’altres de dolents”, però s’ha mostrat convençut que si “juguem tots junts, ens en sortirem”.
El “petit miracle” del Nou Congost
L’alcalde Marc Aloy ha iniciat el seu discurs valorant que “hem acabat la temporada passada molt bé, amb els ascensos dels equips femenins del Club Atlètic i del Bàsquet i del waterpolo masculí, i hem començat aquesta de manera extraordinària”.
I, previst o no, també ha parlat de “miracle”, per partida doble. Primer, per apuntar-se a la tesi del treball quan ha recordat que també l’extècnic del club Pedro Martínez li havia dit que “no és cap miracle, sinó que al darrere hi ha un gran esforç”.
I, finalment, per recordar el “repte pendent del nou pavelló, renovat i ampliat. Ben aviat ho podrem anunciar. Que també és un petit miracle”. Segons les previsions de l’Ajuntament i el club, és que en les pròximes setmanes se’n faci públic el projecte bàsic.
