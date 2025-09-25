Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol

El CE Manresa amplia la plantilla amb el central Sergi Valls

El defensa jugava en un conjunt tailandès i té una àmplia experiència a l'antiga Tercera Divisió i a la categoria del Manresa

Sergi Valls, amb el Rajpracha tailandès

Sergi Valls, amb el Rajpracha tailandès / Arxiu particular

Redacció

Manresa

El CE Manresa continua ampliant la seva plantilla i ho fa amb l'arribada del central de Granollers Sergi Valls, de 31 anys, que la temporada passada va actuar amb el Rajpracha tailandès, però que torna a una categoria que coneix bé.

Valls, que va disputar tres partits amb el conjunt asiàtic, procedia del Gandia, de Tercera RFEF, la categoria del Manresa, tot i que havia jugat a La Unión, a Segona. Abans, un període a l'Hospitalet i una trajectòria a l'antiga Tercera Divisió amb el Granollers, el Terrassa, el Ciudad de Lucena i el Racing Múrcia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
  2. El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
  3. Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
  4. Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
  5. L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
  6. Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
  7. Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
  8. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys

El ple de Moià demana al Govern que s’apressi amb la variant de Sant Feliu i la millora fins al Transversal

El ple de Moià demana al Govern que s’apressi amb la variant de Sant Feliu i la millora fins al Transversal

El Gernika amenaça d'abandonar de l'Eurocup Women si no fan fora un equip israelià

El Gernika amenaça d'abandonar de l'Eurocup Women si no fan fora un equip israelià

Laia Font, a punt per competir a la Copa del Món de Szombathely aquest cap de setmana

Laia Font, a punt per competir a la Copa del Món de Szombathely aquest cap de setmana

Mor als 102 anys l'exferroviari manresà Constantino García Sebastián

Mor als 102 anys l'exferroviari manresà Constantino García Sebastián

El CE Manresa amplia la plantilla amb el central Sergi Valls

El CE Manresa amplia la plantilla amb el central Sergi Valls

Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets

Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets

Madrid se consolida como la comunidad referente en libre elección sanitaria en España

Madrid se consolida como la comunidad referente en libre elección sanitaria en España

Més de 250 feministes es reuniran aquest cap de setmana a Manresa per a parlar d’antifeixisme, cures i lluita contra les violències masclistes

Més de 250 feministes es reuniran aquest cap de setmana a Manresa per a parlar d’antifeixisme, cures i lluita contra les violències masclistes
Tracking Pixel Contents