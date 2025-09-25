Futbol
El CE Manresa amplia la plantilla amb el central Sergi Valls
El defensa jugava en un conjunt tailandès i té una àmplia experiència a l'antiga Tercera Divisió i a la categoria del Manresa
Redacció
Manresa
El CE Manresa continua ampliant la seva plantilla i ho fa amb l'arribada del central de Granollers Sergi Valls, de 31 anys, que la temporada passada va actuar amb el Rajpracha tailandès, però que torna a una categoria que coneix bé.
Valls, que va disputar tres partits amb el conjunt asiàtic, procedia del Gandia, de Tercera RFEF, la categoria del Manresa, tot i que havia jugat a La Unión, a Segona. Abans, un període a l'Hospitalet i una trajectòria a l'antiga Tercera Divisió amb el Granollers, el Terrassa, el Ciudad de Lucena i el Racing Múrcia.
