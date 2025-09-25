Atletisme
Cinquè lloc per equips de Jan Torrella i novè de Laia Montoya en la pujada vertical dels Mundials de trail de Canfranc
El baganès, amb problemes a l'esquena, és 75è a la cursa masculina i la manresana, 34a, puntua per a la formació femenina
Redacció
El baganès Jan Torrella, amb problemes físics, ha estat 75è en la cursa masculina de pujada vertical dels Mundials de trail que han començat a Canfranc, a l'Aragó, i ha obtingut el cinquè lloc de 27 estats per equips amb Espanya, tot i que ell ha estat el quart de la formació i no ha puntuat. Sí que ho ha fet la manresana del CE Penedès Laia Montoya, que ha quedat 34a, tercera de la representació estatal, i ha ajudat el conjunt a ser novè de vint països.
En homes, els problemes a l'esquena que arrossega Torrella no l'han deixat ser ell mateix i per això ha anat tan endarrerit. Ara tindrà tres dies per recuperar-se de cara a la cursa clàssic de diumenge. El triomf individual ha estat per al suís Rémi Bonnet, que s'ha imposat a l'armada kenyana formada per Richard Atuya i Patrick Kipngeno, el vigent campió. Per equips, Kenya ha resultat campió, per davant de Suïssa i els Estats Units.
En declaracions a la Federació Catalana d'Atletisme, Torrella ha admès que "no és el que esperava. Des del principi he notat que muscularment no anava gaire bé. He intentat anar amb el que podia. Sabia que no venia al màxim, però sí amb moltes ganes de fer-ho bé. He donat tot el que tenia i ara tinc moltes ganes de recuperar de cara a diumenge. Vull anar al màxim i avui em sap greu no haver-me trobat bé, a veure si li podem donar la volta".
En dones, el 34è lloc de Montoya, que ha anat de menys a més, sí que ha servit per a l'equip espanyol que ha estat novè. Itàlia ha guanyat per davant de França i Canadà. El triomf ha estat de l'alemanya Nina Engelhard.
La manresana, al revés del seu company, explicava que "s'ha sortit molt ràpid. Al final no estic adaptada a aquests ritmes. Potser tenia trenta o quaranta persones a davant i he fet la meva cursa, als meus ritmes i trobant el meu lloc. No he tingut males sensacions, he anat bé, però hi ha un nivell brutal. M'ha faltat un tros més de tram més tècnic al final. Estic contenta perquè totes hem abaixat el temps del Campionat d'Espanya. Amb tota la gent animant al final era impossible no donar el cent per cent".
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys