Futbol | La Lliga
El Barça manté el ritme a Oviedo amb una altra remuntada (1-3)
Els blaugrana, amb gols d’Eric, Lewandowski i Araujo, guanyen al Carlos Tartiere vint-i-quatre anys després de fer-ho en l’última visita
Els asturians s’havien avançat després d’un error de Joan Garcia
Encara que el futbol d’avui no tingui res a veure amb el de fa tres o quatre o cinc dècades enrere, hi ha noms que encara tenen el poder d’evocar-nos-el. És el cas del Carlos Tartiere, encara que el camp d’avui tampoc s’assembli en res al d’aquells anys. Almenys ens en queda el nom. Amb una mitjana d’edat que no arriba als vint-i-cinc anys i amb un bon grapat que no han complert ni els vint, no és que els jugadors del Barça no puguin recordar el vell Tartiere, és que ni tan sols havien nascut l’última vegada que els blaugrana en va visitar el nou, el 7 de gener de 2001; per cert, amb triomf 2 a 3 amb gols de Kluivert (2) i Rivaldo.
Si guanyar al vell Tartiere, un camp petit i sempre enfangat, amb el públic ben a sobre dels rivals i l’àrbitre, oscil·lava entre l’èpica i l’heroïcitat, la transformació del futbol en espectacle i la desproporció econòmica entre els equips fa que aquests partits s’hagin convertit en tràmits a penes exposats a un accident improbable.
No va ser el cas. L’equip de Flick segueix el ritme que marca el Reial Madrid. Va superar l’Oviedo (1-3) amb gols d’Eric, Lewandowski i Araujo, per capgirar l’1 a 0 amb què havia acabat la primera part.
Va inquietar l’Oviedo amb quatre córners gairebé consecutius després d’un primer intent d’Olmo, que va sortir alt. Aarón va treure des de la línia de gol una mitja volea de Rashford, inici del monòleg blaugrana. Flick demanava pausa des de la banqueta i Pedri ho intentava des del camp. Aarón tornava a lluir-se un altre cop a xut de Rashford des de fora de l’àrea i encara a un altre d’Araujo després que Raphinha xutés al pal.
No tenia arguments l’equip de Cazorla (40 anys) i Rondón (36 anys), tot just l’objectiu d’incomodar els blaugrana i sobreviure tant de temps com fos possible. Fins que un error de Joan Garcia en la passada després de sortir de l’àrea amb encert, va permetre que Reina marqués des de quaranta metres i els va donar una esperança i l’objectiu de defensar el resultat.
No mereixien anar-se’n als vestidors amb el marcador en contra, però als blaugrana els havia faltat l’ordre recobrat després dels “egos que maten l’èxit” de Vallecas. Flick va fer entrar Frenkie de Jong per Casadó.
L’equip trobava pausa, però encara ni l’ordre ni la claredat que li calia per trencar la defensa local de tots dins l’àrea. Tot era entrebancat. També ho va ser el gol de l’empat d’Eric, que va empènyer la pilota després que Aarón mig s’empassés una rematada de Ferran. Quedava més de mitja hora i l’escenari era de remuntada.
La va iniciar Lewandowski d’un cop de cap fort i precís a centrada serena i vertical de De Jong. El polonès feia cinc minuts que era al camp, en substitució de Raphinha amb molèsties a la cuixa. Sense cap resultat per defensar, Paunovic va remoure l’equip, i l’Oviedo va sortir de la seva àrea i el camp es va fer gran de cop, idoni perquè els blaugrana imposessin la seva major qualitat. Ho va tancar Araujo.
